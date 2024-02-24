عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دولة أوربية تنذر لبنان بحرب هائلة لهذا السبب

ارشيفي
ارشيفي

أفادت صحيفة " النهار" بأن فرنسا نقلت للمسؤولين اللبنانيين بأن رفض حزب الله الورقة الفرنسية و وقف إطلاق النار يعرض لبنان " لحرب إسرائيلية هائلة".

وكانت صحيفة ليبانون نيوز ذكرت في وقت سابق أن فرنسا سلمت بيروت مقترحا يتألف من ثلاث مراحل إلى تحقيق هدنة لمدة 10 أيام تليها محادثات حول الحدود. 

وتضمن الاقتراح منع  الفصائل المسلحة اللبنانية وإسرائيل عن شن أي عمليات عسكرية ضد الطرف الآخر، بما في ذلك الضربات الجوية الإسرائيلية على لبنان. 

كما اشتمل أيضا على  انسحاب عناصر حزب - الله 10 كلم من الحدود مع إسرائيل


ونص الاقتراح كذلك نشر ما يصل إلى 15 ألف جندي من الجيش اللبناني في المنطقة الحدودية بجنوب لبنان

فيما أفادت مصادر أمنية للأنباء : الوضع في جنوب لبنان خطير وينذر بتوسع رقعة الحرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع إلى مستويات تاريخية| انهيار أسعار الذهب والدولار بعد إعلان الصفقة الكبرى

10 جنيهات مرة واحدة|انهيار الدولار بالسوق السوداء بعد توقيع اتفاقية رأس الحكمة

خبر صادم لتجار الدولار بالسوق السوداء

الزوجة العشيقة في الجنايات | تاجرت بـ ابن الليلة الحمرا قدام الجميع

إعلان صفقة الاستثمار الكبرى| انخفاض حاد للدولار بالسوق الموازي

دعاء ليلة النصف من شعبان مفاتيح الجنان.. أدركها بـ5 كلمات مع أذان المغرب

مصطفى يونس: هداف الزمالك هيروح الأهلي.. وطارق يحيى يرد: متعودين على الكباري

أمطار وسحب تحجب الشمس.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم

ترشيحاتنا

طائرات التجسس الإسرائيلية تحلق فوق جنوب لبنان

ميليشيا الدعم تختطف ثلاثة من أبناء شقيقة عمر البشير

لا مكان آمنا في غزة .. صرخات دولية لإنقاذ سكان القطاع

قادة روس لوزير الدفاع خلال زيارته للقوات في اوكرانيا: نواجه أسلحة الناتو

قبل رمضان.. طرق الإقلاع عن التدخين وبدائل النيكوتين الدوائية

استطلاع لقناة عبرية: التفاوض أفضل وسيلة لعودة الأسرى مع استمرار إطلاق النار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسرا تستعرض أناقتها بإطلالة غير متوقعة| شاهد

فيل يعتدي على فتاة حاولت التقرب منه.. ماذا حدث؟

رجل دنماركي يضع 68 عود ثقاب في أنفه.. ويدخل موسوعة جينيس

بانكوك تفوز بلقب أطول اسم في العالم.. لن تصدق عدد حروفه

فيديو

دور مختلف .. هبة حسن تكشف عن أعمالها القادمة |خاص

اللي بيحصل ده قلة أدب وتطاول.. يوتيوب يحذف أغنية حسام حبيب «كدابة»

أحمد سلامة يكشف سر غياب ابنته سارة عن التمثيل لفترة

السر فى قطعة القماش.. سبب قتل مدرس الفيزياء طالب الدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ