تعرف على شروط منحة جامعة قطر وكيفية التقديم

تقدّم جامعة قطر منحة دراسية لـ الطلاب المصريين ممولة بالكامل للدراسة بها في خريف 2024، وهي من المنح التي تقدمها الجامعة للطلاب المستجدين المتفوقين من خارج دولة قطر، القادمين بغرض الدراسة في الجامعة، ويكونوا على كفالتها وتشمل المنحة بعض المزايا الأخرى مثل السكن الجامعي، راتب شهري، تذاكر السفر والإعفاء من رسوم الكتب.

مواعيد التقديم لمنحة جامعة قطر للعام 2024



ويبدأ تقديم طلب القبول الإلكتروني على منحة القبول للطلاب الدوليين خلال شهر فبراير الجاري

ويكون الموعد النهائي للتقديم الإلكتروني على منحة القبول للطلاب الدوليين 13 مارس ويكون إعلان قرارات منح القبول للطلاب الدوليين.

الدول المتاحة للتقديم في جامعة قطر للعام 2024:

الإمارات العربية المتحدة، البحرين، جيبوتي، الجزائر، مصر، العراق، الأردن، جزر القمر، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، موريتانيا، عُمان، فلسطين، قطر، المملكة العربية السعودية السودان، الصومال، سوريا، تونس، اليمن.

المرحلة الدراسية للدراسة:

البكالوريوس

الكليات المتاحة في جامعة قطر

تضم جامعة قطر 10 كليات مختلفة وهي:

كلية الآداب والعلوم.

كلية الإدارة والاقتصاد.

كلية التربية.

كلية الهندسة.

كلية العلوم الصحية.

كلية القانون.

كلية الطب.

كلية الصيدلة.

كلية الشريعة والدراسات الإسلامية.

كلية طب الأسنان.

مزايا الحصول على منحة جامعة قطر 2024:

الإعفاء من الرسوم الدراسية.

الإعفاء للطلاب من رسوم الكتب.

راتب شهري 500 ريال قطري.

توفر الجامعة سكن طلابي (طالبان في الغرفة).

وتوفر تذاكر سنوية إلى بلد الطالب الأصلي.

الحصول علي تأشيرة قطر.

لا يحتاج الطلبة المتقدمين للمنحة الداسية إلي شهادة لغة للتقديم

رابط التقديم على منحة جامعة قطر للعام الدراسي 2024:

ويمكن التقديم على منحة جامعة قطر من خلال التقديم المباشر للجامعة من خلال الرابط التالي:

https://mybanner.qu.edu.qa/PROD/bwskalog.P_DispLoginnon

وكان قد شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي فعاليات حفل توزيع شهادات التصنيف العربي للجامعات 2023، على هامش انطلاق المعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب (EDUGATE)، وذلك بأحد فنادق القاهرة.

وعبر الوزير عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية؛ لإطلاق النسخة الجديدة من التصنيف العربي للجامعات المنبثق من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمة العربية للثقافة والعلوم (ألكسو)، واتحاد الجامعات العربية، مشيرًا إلى وقوفنا على أعتاب عصر جديد، يتميز بالابتكار والتعاون، مؤكدًا أن هذا التصنيف خطوة هامة في سعينا الجماعي لرفع معايير التعليم العالي بالعالم العربي.

وأكد عاشور أن منطقتنا العربية ظلت لفترة طويلة لم تنل التقدير الملائم على الساحة الأكاديمية العالمية، على الرغم من المواهب والإمكانات والمساهمات الهائلة لجامعاتنا وعلمائنا، مشيرًا إلى أنه حان الوقت ليكون لدينا مؤشرات تعكس الواقع الفعلي، وتضع نصب أعيننا نقاط القوة والضعف، والعمل على تحسينها، موضحًا أهمية تأكيد مكانتنا الصحيحة على المسرح العالمي، وكشف النقاب عن التصنيف العربي للجامعات كتقييم شامل للمؤسسات الأكاديمية بجميع أنحاء منطقتنا.

وأشار الوزير إلى أن هذا التصنيف ليس مجرد مقياس للمكانة أو التقدير، بل إنه شهادة على التزامنا الثابت بالتميز والشفافية في التعليم العالي، كما أنه شهادة على حرصنا لتزويد طلابنا بأفضل تجارب التعليم الممكنة، ودعمهم بالمعرفة والمهارات التي يحتاجونها للنجاح، مؤكدًا أن التصنيف العربي للجامعات هو أداة لتمكين الجامعات من قياس أدائها، وتحديد مجالات التحسين، ورسم مسار نحو المزيد من النجاح والتأثير.