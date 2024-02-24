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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كل ما تريد معرفته عن الملتقى التوظيفي بـ جامعة عين شمس 2024

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ينظم مركز التوظيف بجامعة عين شمس الحدث الأضخم لجامعة عين شمس " الملتقي التوظيفي للجامعة لعام 2024 "  تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة ، وتحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز مدير مركز التوظيف بجامعة عين شمس يومى 25 ، 26 فبراير 2024  من الساعة 2 مساءا حتي الساعة 8 مساءا في مقر مركز التوظيف داخل المدينة الجامعية لجامعة عين شمس  بالعباسية.

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جامعة عين شمس تنظم ورشة عمل حول استخدام الذكاء الاصطناعي بالبحث العلمي

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عميد معهد البحوث الطبية توجه نصائح هامة لتعزيز التركيز والذاكرة خلال الامتحانات

ومن المقرر أن يتم تخصيص اليوم الأول (الأحد 25 فبراير) لطلاب وخريجى جامعة عين شمس من كليات الهندسة ، الحاسبات و المعلومات ، الطب ، التمريض ، الصيدلة ، العلوم ، الزراعة ، و كلية البنات (قسم العلوم) ، طب الأسنان


للتسجيل الخاص بكليات اليوم الأول: 
https://asucareercenter.icareerhub.com/admin_portal?tab=Events%20%26%20Workshops

 

أما اليوم الثاني (الاثنين 26 فبراير) يخصص لكليات التجارة ، الألسن ، الآداب ، الحقوق ، التربية ، وكلية البنات (أقسام الآداب و التربية) ، الإعلام .
للتسجيل الخاص بكليات اليوم الثاني: 
https://asucareercenter.icareerhub.com/admin_portal?tab=Events%20%26%20Workshops

يشارك في الملتقي عدداً كبيراً من الشركات المرموقة و الخبراء من مجالات مختلفة وسيتضمن الملتقي مجموعة متكاملة من الأنشطة المختلفة ، على النحو التالي :

- معرض توظيفي لمدة يومين كل يوم سيستهدف مجموعة من الكليات كما سبق ذكره ، ومن المتوقع مشاركة 53 شركة في المعرض التوظيفي علي مدار يومى الملتقى .

- محادثات مهنية من قبل الشركاء والخبراء في المجالات المختلفة (Career Talks and Panel Discussions)

- دوائر الإرشاد والتوجيه من قبل الشركاء والخبراء في المجالات المختلفة (Mentorship Circles) ، ومن المتوقع تنظيم 15 دائرة إرشاد مهنية كل يوم اثناء الحدث، بمجموع 30 دائرة إرشاد مهنية خلال اليومين.

- ورش عمل مهنية من قبل الشركاء والخبراء في المجالات المختلفة ، (Generic Workshop) من المتوقع تنظيم 5 ورش عمل مهنية كل يوم اثناء الحدث، بمجموع 10 ورش عمل مهنية علي مدار اليومين .
https://www.asu.edu.eg/ar/7232/news/

وكان قد كرم  الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و الدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية ، الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، حيث حققت الجامعة نجاحًا كبيرًا في النسخة الأولى من التصنيف والذي يصدر لأول مرة بالتعاون بين اتحاد الجامعات العربية وجامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، واتحاد مجالس البحث العلمي العربية. وجاءت جامعة عين شمس في المركز الرابع.

أعرب  الدكتور محمد ضياء زين العابدين عن  سعادته بهذا التكريم ، مقدما الشكر لكافة منسوبي الجامعة علي الجهد المبذول للارتقاء بالجامعة في كافة المناحى ، وعبر عن فخره بالإنجازات التى حققتها جامعة عين شمس في ملف التصنيفات الدولية، حيث تشمل هذه التصنيفات مجموعة متنوعة من المؤشرات والمعايير التي تقيم جودة التعليم والبحث والتأثير العلمي للجامعة على مستوى العالم وغيرها من المعايير ، كما أكد سيادته ان احتلال جامعة عين شمس مكانة متقدمة في التصنيفات يعكس تفوقها في المجالات الأكاديمية والابتكارية والتميز في مجالات متعددة، مما يعزز مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة على الصعيدين المحلي والعالمي.

وأضاف: ملتزمون بتقديم تعليم متميز وبناء علاقات دولية قوية لتعزيز مكانتنا كمؤسسة تعليمية عالمية.

جاء ذلك خلال فعاليات حفل توزيع شهادات التصنيف العربي للجامعات 2023، الصادر عن اتحاد الجامعات العربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «ألكسو» واتحاد مجالس البحث العلمي العربي،  خلال افتتاح الدورة الـ14 للملتقى والمعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب EduGate، شارك بالتصنيف  ٢٠٨ جامعة عربية لهذا العام.

شمل التصنيف مؤشر التعليم والتعلم، مؤشر البحث العلمي، مؤشر الابداع والابتكار ومؤشر المشاركة.

يذكر أنه سيتم علي هامش معرض EduGate ،  توقيع وثيقة تعاون مشترك بين جامعات (القاهرة - عين شمس - المنصورة - حلوان - الإسكندرية) مع جامعة الإمارات العربية، ضمن تعزيز أواصر التعاون بين الجامعات المصرية والعربية بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

مركز التوظيف جامعة عين شمس الملتقي التوظيفي الدكتور محمد ضياء زين العابدين Jobs Education

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