المعارضة السنغالية ترفض عرض الرئيس ماكي سال للحوار

رفض مرشحو المعارضة في الانتخابات الرئاسية في السنغال، دعوة للحوار والانضمام إلى المحادثات التي يقول الرئيس ماكي سال إنها ضرورية قبل تحديد موعد الانتخابات الرئاسية المؤجلة.

ووعد سال أمس الأول الخميس بالتنحي عندما تنتهي ولايته في الثاني من أبريل المقبل، لكنه قال إنه لا يستطيع بعد تحديد موعد جديد للانتخابات على الرغم من الضغوط لإنهاء الأزمة الانتخابية المستمرة منذ ثلاثة أسابيع والتي أججت الاضطرابات والمخاوف من تراجع الديمقراطية.

وقال إن الأحزاب السياسية والمجتمع المدني بحاجة أولاً إلى المشاركة في المحادثات المقرر إجراؤها يوم الاثنين المقبل، بعد يوم من الموعد المقرر أصلاً لإجراء الانتخابات الرئاسية.

ورفض ستة عشر من المرشحين الرئاسيين التسعة عشر هذا الاقتراح خلال مؤتمر صحفي مشترك في داكار.

وقال متحدث باسم مرشح المعارضة خليفة سال: "إنه بأفعاله يدمر الدستور ويكيفه حسب احتياجاته"، داعيا سال إلى إعلان موعد الانتخابات في أقرب وقت ممكن، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وأشار أنتا بابكر، المنافس في الانتخابات، في بيان: “أرفض بشكل قاطع هذا الحوار الزائف، لا يمكنك أن تجعل مستقبل الأمة رهينة”.

ويؤدي قرارهم إلى تعميق الأزمة السياسية التي عصفت بالسنغال منذ أوائل فبراير عندما وافق البرلمان على تأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة 10 أشهر - وهو مشروع قانون قضت المحكمة العليا في وقت لاحق بعدم دستوريته.

كما رفضت جماعات المجتمع المدني المشاركة في المحادثات وقالت مجموعة آر سونو الانتخابية إن سال لم يفي بوعده بالامتثال لحكم المحكمة، ودعت إلى إجراء التصويت قبل الثاني من أبريل.

وقال سال إن التأجيل ضروري بسبب خلافات حذر من أنها ستقوض مصداقية الانتخابات، لكن هذه الخطوة أثارت ردود فعل محلية ودولية واسعة النطاق ووصفها البعض بأنها محاولة "انقلاب مؤسسي".