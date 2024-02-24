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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يستقبل وزير التربية والتعليم لتفقد وافتتاح عدد من المدارس

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية مع وزير التربية والتعليم

استقبل اليوم السبت، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك في إطار تفقد وافتتاح عدد من المدارس ومتابعة انتظام العام الدراسي  ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

 جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات ، ومحمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، الأستاذ محمود حجاج مدير عام الإدارة العامة للدعم والتواصل بالوزارة.

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ورحب محافظ المنوفية بوزير التربية والتعليم على أرض المنوفية، مؤكداً أن المحافظة تتبنى خطة طموحة للارتقاء بالقطاع التعليمي بالتعاون الدائم والمشترك مع الوزارة للنهوض بالمنظومة التعليمية لتحقيق أفضل مناخ تعليمي لأبنائنا الطلاب بما يتوازى مع التنمية المجتمعية التي تشهدها الدولة في كافة القطاعات وفقاً لرؤية مصر 2030، مثمناً جهود وزير التربية والتعليم في دعم وتطوير العملية التعليمية والارتقاء بقطاع التعليم بالمحافظة.   


ومن جانبه أعرب وزير التربية والتعليم عن سعادته بتواجده اليوم على أرض محافظة المنوفية محافظة العلم والعلماء، مقدماً الشكر لمحافظ المنوفية على دعمه المستمر وجهوده الداعمة لقطاع التعليم وتقديم الدعم اللوجيستي والمتابعة الميدانية لمشروعات البنية التعليمية من خلال إنشاء وتطوير العديد من المدارس كون التعليم أحد أهم محاور بناء الإنسان المصري تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة.


هذا وعقب الاستقبال سيتم عقد اجتماعاً مع مديري قيادات التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية بالمحافظة لاستعراض الآليات والإجراءات المتعلقة بالانضباط وانتظام العام الدراسي، ومن المقرر أن يفتتح المحافظ والوزير مدرسة المساعى الإعدادية الجديدة بنات، وتفقد المدرسة الدولية بشبين الكوم ومركز تعليم الكبار بسرس الليان.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى المنوفية المنوفية اليوم

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