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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صفقة بـ 3.5 مليون جنيه.. سقوط 7 تجار مخدرات في المنوفية والغربية

المتهمين
المتهمين

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتى أمن (المنوفية ، الغربية) قيام عناصر إجرامية بالإتجار بالمواد المخدرة وترويجها بنطاق محافظتى "المنوفية ، الغربية" ، تم إستهدافهم وضبط (6 عناصر إجرامية "لأربعة منهم معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية وبحوزتهم (25 كيلو جرام لمخدر الحشيش – عدد من الأقراص المخدرة – طبنجة - فرد خرطوش - عدد من الطلقات).

كما تم ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية وبحوزته (250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام – فرد خرطوش وعدد من الطلقات) وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار. 

 وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (3,5 مليون جنيه) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

 

وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.

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