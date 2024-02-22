صفقة بـ 3.5 مليون جنيه.. سقوط 7 تجار مخدرات في المنوفية والغربية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتى أمن (المنوفية ، الغربية) قيام عناصر إجرامية بالإتجار بالمواد المخدرة وترويجها بنطاق محافظتى "المنوفية ، الغربية" ، تم إستهدافهم وضبط (6 عناصر إجرامية "لأربعة منهم معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية وبحوزتهم (25 كيلو جرام لمخدر الحشيش – عدد من الأقراص المخدرة – طبنجة - فرد خرطوش - عدد من الطلقات).

كما تم ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية وبحوزته (250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام – فرد خرطوش وعدد من الطلقات) وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (3,5 مليون جنيه) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.