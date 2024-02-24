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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

450 ألف جنيه لكل باحث.. البحث العلمي تعلن قبول مقترحات جديدة بـ7 مجالات

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن قبول مقترحات بحثية للأعوام (2025 – 2027)، مشيرة إلى أن التعاون يأتي في إطار بروتوكول التعاون العلمي بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمؤسسة الوطنية الصينية للعلوم الطبيعية.

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وقالت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إن مجالات التعاون التي يجب التقديم فيها هي:

علوم الأرض.
المجالات المتعلقة بعلوم الحياة.
علم الأحياء المجهري.
علوم الزراعة والمحاصيل.
حماية النبات.
تربية الحيوان.
المعلوماتية الحيوية.

وأوضحت أن مدة كل مشروع 36 شهرا.

وأضافت أن مبلغ التمويل المخصص لكل مشروع قدره 450 ألف جنيه، 50% مستهلكات ونشر، و35% تذاكر سفر للباحثين المصريين، و15% نفقات استضافة الباحثين الصينيين في مصر.

رابط التقديم

وأكدت أكاديمية البحث العلمي، أنه يجب أن يتقدم كل من الباحث المصري والباحث الصيني بالمقترح البحثي فى نفس الإطار الزمنى للإعلان كلٍ على الموقع الخاص بجهته.

 وذكرت أنه على  الباحثين الراغبين فى الاشتراك فى البرنامج التسجيل إلكترونيًا على الموقع التالي:

http://submission.asrt.sci.eg

ونوهت إلى أنه لن يتم قبول أي أوراق ترد بغير الرابط الإلكتروني المذكور أعلاه، مشددة على ضرورة إرفاق خطاب من الجهة البحثية المصرية بالموافقة على التقدم بالمشروع، وكذلك ختم وتوقيع الصفحة الأولى من المشروع من الجانب المصري والصيني.

وأشارت إلى أن آخر موعد للتقدم بالمقترحات البحثية 31 مارس 2024، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن المقترحات البحثية التي تم قبولها على موقع الأكاديمية، وسيتم إبلاغ المقبول مقترحاتهم على البريد الإلكتروني المذكور فى المقترح.

وقالت إنه فى حال فوز المشروع بالتمويل وإبلاغ الباحث الرئيسي بالنتيجة، لا بد من ورود أوراق المشروع الأصلية لاستكمال إجراءات التمويل فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغ الباحث الرئيسي، وفى حال عدم ورودها سيتم الاعتذار عن عدم تمويل المشروع نهائيا.

وأضافت أكاديمية البحث العلمي أنه يجب أن ينتمي الباحث الرئيسي والباحث المناوب للفريق البحثي إلى نفس الجامعة أو المركز البحثي، أما بالنسبة لبقية أعضاء الفريق فيمكن أن ينتموا إلى جهات مختلفة، متابعة: “يسمح للجامعات الخاصة المعتمدة بجمهورية مصر العربية بالتقديم لهذا الإعلان شأنهم في ذلك شأن الجامعات الحكومية”.

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مقترحات بحثية المؤسسة الوطنية الصينية علوم الطبيعية Jobs Education

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