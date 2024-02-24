لو رجع الزمن أشتغل بواب وزبال للأهلي.. لاعب سابق يثير الجدل بتصريحات نارية

أصدر مصطفى يونس، لاعب النادي الأهلي السابق، تصريحات مثيرة للجدل في أحدث ظهور له.

وقال يونس، خلال لقائه مع الإعلامي مهيب عبد الهادي: “لو عاد بيا الزمن أشتغل بواب وزبال في الأهلي”.

واشتعل خلاف حاد بين مصطفى يونس، نجم الأهلي السابق، وطارق يحيى، نجم الزمالك السابق، خلال برنامج “اللعبة” مع الإعلامي مهيب عبد الهادي.

وقال طارق يحيى، في تصريحاته: "إحنا أول فريق وصل كأس العالم للأندية".

ورد مصطفى يونس: "بناخد إحنا الدوري من الأسبوع السادس".

وأخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، مسئولي نادي الزمالك بانعقاد المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة أبو سليم الليبي في الخامسة والنصف مساء اليوم، السبت، بتوقيت مصر قبل المران الختامي.