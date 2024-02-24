عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

هند صبري: سعيدة بفوز «بنات ألفة» بالسيزار ومنافسته على الأوسكار

صدى البلد

أعربت النجمة هند صبري عن سعادتها الكبيرة بفوز فيلمها التونسي “بنات ألفة” بجائزة سيزار الفرنسية العالمية، مؤكدة أن هذه الجائزة لها قيمة فنية وسينمائية كبيرة، وأنها تعتبر الأوسكار الفرنسي وواحدة من أهم الجوائز السينمائية في العالم.

وتتواصل بهذا سلسلة الإنجازات والنجاحات العالمية التي يحققها الفيلم منذ عرضه العالمي الأول في المسابقة الرسمية لمهرجان “كان” السينمائي الدولي.

وكان الفيلم قد حقق  إنجازا عالميا بترشحه للقائمة النهائية في جائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي، وهي القائمة التي تضم أربعة أفلام أخرى معه.

وفاز الفيلم مؤخرا بجائزة الشرق لأفضل فيلم وثائقي في مهرجان البحر الأحمر، ليواصل سلسلة نجاحاته العالمية، حيث استطاع الفوز قبلها بجائزة أفضل فيلم وثائقي بمهرجان جوثام الدولي، وهي واحدة  من أكبر الجوائز  العالمية في السينما.

وكان الفيلم بدأ سلسلة نجاحاته العالمية بمشاركته في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي، وتوالت بعدها جوائزه العالمية.


الفيلم بطولة النجمة هند صبري، ومن إخراج وتأليف كوثر بن هنية، وإنتاج حبيب عطية، ونديم شيخ روحه.

وتم تصويره في تونس العام الماضي. 

وهو عبارة عن فيلم داخل فيلم مستمد من قصة حقيقية لسيدة اسمها ألفة، لديها أربع بنات، وكيف ترى المخرجة والمؤلفة حياة هذه السيدة سينمائيا بطريقة تجمع بين الوثائقي والدراما كأنه فيلم وثائقي عن الفيلم نفسه. 

ومن المتوقع أن تسافر النجمة هند صبري لحضور فعاليات حفل توزيع جوائز الأوسكار العالمية في هوليود يوم 10 مارس المقبل.

كوثر بن هنية مخرجة تونسية ولدت بسيدي بوزيد، وتابعت دراستها في الإخراج السينمائي بمعهد الفنون والسينما في تونس العاصمة وفي جامعة «لا فيميس» بباريس، ولتلتحق سنة 2005 بكلية كتابة السيناريو في المعهد نفسه في باريس.

وقدمت فيلمها القصير الأول «أنا وأختي والشيء»، وفي سنة 2010 الفيلم الوثائقي «الأئمة يذهبون إلى المدرسة»، وشاركت عام 2013 في العديد من المهرجانات بفيلم  قصير هو «يد اللوح» الفائز  بأكثر من عشر جوائز منها التانيت الذهبي من أيام قرطاج السينمائية. 

أما فيلمها الطويل الأول «شلاط تونس»، فقد افتتح في مهرجان كان قسم الأسيد وحاز ال من الجوائز العالمية.

ومثل فيلمها “الرجل الذي باع ظهره" تونس في قسم “نظرة ما” بمهرجان كان وفي منافسات الأوسكار، وفازت بوسام فارس الفرنسي عام 2016.

أما النجمة هند صبري، فكانت بدايتها الفنية عام 1994، ودور البطولة في الفيلم التونسي صمت القصور في مهرجان كان، وفاز الفيلم بجائزة الكاميرا الذهبية، وتوالت بعده بطولات هند صبري في السينما التونسية والمصرية والعالمية في أكثر من 31 عملا سينمائيا حصدت خلالها الكثير من جوائز التمثيل، الأولى منها أفضل ممثلة في أيام قرطاج السينمائية مرتين وأفضل ممثلة في مهرجان الجونة وفازت بجائزة فاتن حمامة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي كأول فنانة من جيلها تحصد هذه الجائزة والكثير من الجوائز عبر العالم.

وكانت قد شاركت في لجنة تحكيم مسابقة العمل الأول في مهرجان فينسيا السينمائى الدولي عام 2019.

وفازت هند عام 2024 بوسام فارس الفرنسي، وعام 2021 بوسام ظابط الفرنسي أيضا.

IMG_20240224_135426
IMG_20240224_135426
IMG_20240224_135413
IMG_20240224_135413
IMG_20240224_135404
IMG_20240224_135404
Screenshot_2024-02-24-13-53-55-37
Screenshot_2024-02-24-13-53-55-37
Screenshot_2024-02-24-13-53-53-01
Screenshot_2024-02-24-13-53-53-01
Screenshot_2024-02-24-13-53-50-93
Screenshot_2024-02-24-13-53-50-93
Screenshot_2024-02-24-13-53-48-80
Screenshot_2024-02-24-13-53-48-80

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع إلى مستويات تاريخية| انهيار أسعار الذهب والدولار بعد إعلان الصفقة الكبرى

10 جنيهات مرة واحدة|انهيار الدولار بالسوق السوداء بعد توقيع اتفاقية رأس الحكمة

رمضان صبحي يثير الجدل بهذا المنشور.. شاهد

مصطفى يونس: هداف الزمالك هيروح الأهلي.. وطارق يحيى يرد: متعودين على الكباري

لو رجع الزمن أشتغل بواب وزبال للأهلي.. لاعب سابق يثير الجدل بتصريحات نارية

قرار عاجل في اتهام مرتضى منصور بإهانة محمود الخطيب

كاف يرفض طلب الأهلي وشوبير في اختبار قوي.. ماذا يحدث بالقلعة الحمراء؟

خبر صادم لتجار الدولار بالسوق السوداء

ترشيحاتنا

اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال غرب خان يونس

الرئيس السيسي ونظيره الإريتري يتباحثان بشأن تطورات القرن الأفريقي

بشكل رسمي .. كاف يخطر مسئولي الزمالك وأبو سليم بعدم إذاعة مباراة الغد| تفاصيل

الجرام يخسر 590 جنيهًا.. تراجع حاد في أسعار الذهب خلال أسبوع

سعر ارخص سيارة "أوتوماتيك" موديل 2024 في مصر

صدمة للمدخنين بشأن إنتاج سجائر رياضي وأخرى مهربة بالأسواق والعلبة بـ 38 جنيها| إليك التفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد بتر قدم فنان عربي شهير.. معلومات صادمة عن مرضه

صعب يقعوا في الفخ| أكثر الأبراج خيانة.. تعرف عليها

كاف يرفض طلب الأهلي وشوبير في اختبار قوي.. ماذا يحدث بالقلعة الحمراء؟

ريهام حجاج مع سامح عبد العزيز فى منطقة أبو رواش بسبب صدفة.. صور

فيديو

تهاوي الذهب والدولار.. مفاجأة في أسعار الأصفر والأخضر اليوم

الكيراتين والبروتين للشعر يسبب السرطان.. نصيحة من هاني الناظر قبل وفاته

دور مختلف .. هبة حسن تكشف عن أعمالها القادمة |خاص

اللي بيحصل ده قلة أدب وتطاول.. يوتيوب يحذف أغنية حسام حبيب «كدابة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ