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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هذا ما حدث لسندات مصر الخارجية بعد الإعلان عن مشروع رأس الحكمة العملاق

رأس الحكمة
رأس الحكمة

قالت صحيفة “ذا ناشيونال” الصادرة بالإنجليزية في الإمارات، إن شركة أبو ظبي ستستحوذ على حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة التي تبعد حوالي 350 كيلومتراً شمال غرب القاهرة.

ويهدف المشروع الضخم إلى تحويل المنطقة إلى واحدة من أكبر مشاريع تطوير المدن الجديدة من خلال كونسورتيوم خاص.

وقالت الشركة، في بيان لها، إن الحكومة المصرية ستحتفظ بحصة 35% في المشروع، ومن المتوقع أن يبدأ العمل العام المقبل.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي يوم الجمعة إنه من المتوقع أن يجذب المشروع استثمارات تصل إلى 150 مليار دولار.

وذكر مدبولي أنه من المتوقع أن تجتذب أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان ثمانية ملايين سائح إضافي بعد الانتهاء من المشروع.

وأضاف: "هذه الصفقة ستكون بداية تصحيح مسار الاقتصاد المصري".

وأوضح أن المشروع يتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا بقيمة 35 مليار دولار تدخل الدولة خلال شهرين، منها الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35%؜ من أرباح المشروع. 

كما انهارت أسعار الذهب اليوم في مصر، إلى مستويات تاريخية بعد ساعات قليلة من إعلان الحكومة عن الصفقة الكبرى مع الإمارات.

وتراجع سعر الدولار في السوق السوداء إلى نحو 53 جنيها بعد 63 جنيها أمس، وبالتبعية هبط سعر الذهب في محلات الصاغة.

وتراجعت الأسعار بعد أن سجّل سعر الجرام عيار 21، 3700 جنيه قبل عدة أيام، عاد اليوم ليهبط عند 3150 جنيهًا للبيع اليوم.

ووقع الاتفاقية وزير الإسكان المصري عاصم الجزار، ووزير الاستثمار الإماراتي محمد السويدي، بحضور مدبولي، في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال السويدي: "بهذا التوقيع، يبدأ فصل جديد في العلاقات الثنائية الطويلة الأمد بين بلدينا".

وعقب هذا الإعلان، شهدت سندات مصر الخارجية ارتفاعًا كبيرًا في قيمتها، وقد تم تصنيفها كأفضل ديون سيادية في الأداء في الأسواق الناشئة يوم الجمعة.

وشهدت الأوراق النقدية الحكومية المقومة بالدولار والمستحقة في عام 2051 زيادة قدرها 4.5 سنت على الدولار.

يوفر هذا التطور المالي دفعة كبيرة لجهود القاهرة في معالجة أزمات النقد الأجنبي .

ومن المتوقع أن يجذب مشروع رأس الحكمة، الذي يمتد على مساحة تزيد على 170 مليون متر مربع، المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، ويعزز التجارة، ويخلق فرص عمل جديدة، ويدعم القطاع الخاص في مصر.

وسيشمل المشروع فنادق ومراسي لليخوت ومرافق ترفيهية، بالإضافة إلى مساحات سكنية وتجارية وترفيهية بشكل ذا تنسيق واتصال عالمي.

كما انهارت أسعار الذهب اليوم في مصر، إلى مستويات تاريخية بعد ساعات قليلة من إعلان الحكومة عن الصفقة الكبرى مع الإمارات.

وتراجع سعر الدولار في السوق السوداء إلى نحو 53 جنيها بعد 63 جنيها أمس، وبالتبعية هبط سعر الذهب في محلات الصاغة.

وتراجعت الأسعار بعد أن سجّل سعر الجرام عيار 21، 3700 جنيه قبل عدة أيام، عاد اليوم ليهبط عند 3150 جنيهًا للبيع.

 

أكبر مشاريع 150 مليار دولار أكبر دولة في العالم العربي رأس الحكمة

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