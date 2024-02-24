تيسير الانتقال لسوق العمل بالشرقية تنظم ملتقى توظيفيا بمدرسة ههيا الثانوية الصناعية

نظمت وحدة تيسير الانتقال إلى سوق العمل بمديرية التربية والتعليم بالشرقية المدعومة من مشروع قــوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (Work force Egypt ) الملتقى التوظيفي لتشغيل أبناء محافظة الشرقية والمحافظات المجاورة لخريجي التعليم الفني وغيرهم من الباحثين عن عمل بمدرسة ههيا الثانوية الصناعية.



أكد المهندس علي عبد الرؤوف احمد وكيل اول وزارة التربية والتعليم بالشرقية أن خطة الدولة تهدف إلى الارتقاء بمستوى التعليم الفنى وتطويره لما يمثله من أهمية كبرى لمستقبل الصناعة والمشروعات القومية وأن التعليم الفنى يمثل أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق برامج التنمية الشاملة ويعتبر قاطرة التنمية ودعامة هامة من دعامات منظومة التعليم حيث يسعى ونوعياته المختلفة وإعداد قوى عاملة ماهرة لخدمة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة لتصب مباشرة فى سوق العمل.



وأضاف وكيل أول الوزارة ان هذا الملتقي يأتي لإتاحة الفرصة أمام الشباب في الحصول على وظيفة تناسب مؤهلاته وقدراته وإمكانياته تدر عليه دخـلا ثابتاً يُساهم في تحسين ورفع مستوى معيشته وتوفير له حياه كريم وان الشركات المشاركة بالملتقي التوظيفي هي شركة تصنيع وسائل النقل والمواصلات MCV (مرسيدس) بمدنية الصالحية الجديدة وشركة فريش لتصنيع الاجهزة الكهربائية بمدينة العاشر من رمضان وهاندا بلبيس لتصنيع وتصدير الملابس الجاهزة بجوار الكلية الجوية وذلك في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠ من خلال أنشطة وحدات تيسير الانتقال لسوق العمل بمدرسة ههيا الثانوية الصناعية العسكرية بنين بإدارة ههيا التعليمية

وقال وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية جاء ذلك بحضور عبد الرحمن عبد اللطيف مدير عام إدارة ههيا التعليمية ويحي ابو النور وكيل الادارة وممثلي المكتب الميداني مشروع قوي عامل مصر ( Work force Egypt )وممثلي الشركات المشاركة وممثلي وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل بالمديرية واحمد عرفات رئيس مجلس الامناء والاباء والمعلمين بههيا.

وأشار وكيل اول الوزارة الي أن هذه الشركات تمنح الشباب مرتبات متميزة وتوفر تأمين اجتماعى وصحى وحوافز بالإضافة إلى توفير السكن للشباب المغتربين ووسيلة مواصلات مجانية وسكن إداري للمغتربين واجازات سنوية وأن الملتقى استقبل أكثر من 300 شاب وشابة من شباب الخريجين ويوفر فرص عمل متعددة للشباب الخريجين حيث تم عمل مقابلات لعدد 150 شاب وشابة ممن تنطبق عليهم شروط التوظيف وتم اجراء مقابلات شخصية فردية لجميع الباحثين وتوزيع مسوغات التعيين على المقبولين لاستلام العمل خلال الاسبوع القادم.



ووجه المهندس علي عبد الرؤوف احمد وكيل أول الوزارة الشكر والتقدير للقائمين علي تنظيم الملتقي واشرف عبد الرازق مسئول مشروع قوي عامل مصر ( Work force Egypt ) مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومؤمن سعد مسئول مشروع قوى عاملة مصر وسماح الحملاوى مسئول الإرشاد والتوجيه المهنى بوحدة تيسير الانتقال لسوق العمل بالمديرية وابراهيم ناجح مسئول التوظيف مسئول التوظيف بوحدة تيسير الانتقال لسوق العمل بالمديرية واعضاء وحدة تيسير الانتقال إلى سوق العمل بمدرسة ههيا الثانوية الصناعية العسكرية بنين.

FB_IMG_1708779806705

FB_IMG_1708779800990

FB_IMG_1708779796463

FB_IMG_1708779787018

FB_IMG_1708779784096