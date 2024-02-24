الضرائب تعتزم تقديم قانون جديد للدخل في مارس 2024

كشفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن استهداف الحكومة تقديم مشروع قانون جديد للضرائب على الدخل، يتضمن تبسيط الإجراءات الضريبية على الممولين، ويضمن عددا من المزايا المقدمة لهم.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه من المقرر الانتهاء من مشروع القانون بحلول مارس 2024، وإحالته لرئاسة مجلس الوزراء، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب ثم اللجان المختصة.

وقالت إن القانون الجديد يتضمن عددا من المزايا، أبرزها، عدم فرض أي ضرائب جديدة أو تسعيرا جديدا للضريبة، موضحة أن تكليفات الدكتور محمد معيط وزير المالية تركز على تقديم المزيد من التيسيرات للممولين، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وفي سياق متصل، قالت رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة تعمل حاليا على إعلان وثيقة السياسيات الضريبية، التي سبق وأعلن عنها الدكتور محمد معيط وزير المالية، إذ من المقرر أن يتم الاعلان عنها في مارس 2024.