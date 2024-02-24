إسرائيل ترسل وثيقة رسمية بشأن غزة إلى محكمة العدل الدولية| تفاصيل

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم السبت، إن إسرائيل سترسل- بعد غد الإثنين- وثيقة رسمية بشأن الحرب على قطاع غزة، إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي.

ووفقا للصحيفة، تزعم إسرائيل من خلال الوثيقة، أنها تنفذ فعليا الأوامر التي قررتها قبل شهر، بشأن الدعوى المرفوعة من جنوب إفريقيا، واتهام إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.

وبحسب الصحيفة، صاغت وزارتي العدل والخارجية، وثيقة الرد الإسرائيلية، وسيتم إرسالها إلى المحكمة، بعد أن يوافق عليها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وقالت الصحيفة، إن نتنياهو وجه- في وقت سابق- بصياغة وثيقة، تحدد فيها إسرائيل أن الأوامر سيتم تنفيذها على أي حال، بما في ذلك “نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة - تجنب التحريض على الإبادة الجماعية - تجنب اختفاء الأدلة المتعلقة بالإبادة الجماعية”.

وأصدرت المحكمة 6 أوامر، يلزم أحدها، إسرائيل، بتقديم تقرير مكتوب، في 26 فبراير 2024، تخطرها فيه بالتفصيل بكيفية تنفيذ الأوامر.

وشملت الأوامر، ما يلي:

- أن إسرائيل مطالبة بالتصرف وفقا لالتزاماتها باتفاقية الإبادة الجماعية - واتخاذ جميع الخطوات الممكنة لمنع الإبادة الجماعية.

- التأكد بشكل فعال وفوري من أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يرتكب إبادة جماعية.

- اتخاذ جميع التدابير التي في وسع إسرائيل لمنع ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية.

- اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لتمكين الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين في غزة.

- اتخاذ تدابير فعالة من أجل منع التدمير وضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالاتهامات الموجهة ضدها.

- يتعين على إسرائيل تقديم تقرير عن تنفيذ الأوامر إلى المحكمة خلال شهر.