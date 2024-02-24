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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"Doctor N".. حملة توعوية من طلاب إعلام القاهرة عن أهمية الخدمات الطبية المنزلية

صدى البلد

أطلق مجموعة من الطلاب بقسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة حملة توعوية عن أهمية الخدمات الطبية المنزلية بعنوان "Doctor" N" تحت شعار "Bringing cure to your door" ضمن مشروع التخرج الخاص بهم.

رفع مستوى الوعي

تتركز الفكرة الرئيسية للحملة على رفع مستوى الوعي بأهمية الخدمات الطبية المنزلية نظرا لانتشار الأمراض المعدية فى الأونة الأخيرة مثل فيروس كورونا وغيره مما تقوم الخدمات الطبية المنزلية على توفير كافة الخدمات الطبية فى البيت بعيدا عن العدوة والانتظار وتشجيع الجمهور على الاستفادة منها كوسيلة فعالة للحفاظ على صحتهم.

ضم فريق عمل الحملة، تحت إشراف الدكتورة رضا هاني عضو هيئة التدريس وهالة السيد المشرف المساعد: (هدير محمد، آية رمضان، يارا محمد، روان محمد، حنين عمرو، ألاء حسين، أميرة لطفى، إيمان أيمن، إيمان على، بسنت سيد، دعاء جابر، بسمة محمد، رحاب محمد، رحمة محمد، رنا عماد، فاطمة ناصر، محمد أسامة، نوران مسعد، هبة الله محمد، ولاء مصطفى، مها صبرى ).

وشارك شباب الحملة في العديد من الفعاليات مؤخرّا مثل العديد من الفعاليات الخاصة بقسميّ العلاقات العامة والإعلان، والإذاعة والتليفزيون بالكلية، بحضور العديد من الإعلاميين المرموقين، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

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