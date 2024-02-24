غرفة القاهرة تشارك في الاجتماع الخامس للغرف العربية والتركية

شاركت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري، اليوم السبت، في الاجتماع الخامس المشترك للغرف العربية والتركية، والذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية؛ لبحث سبل تعاون جديدة في عدد من القطاعات، منها “الصناعة، والتجارة، والزراعة، والنقل، واللوجستيات، والخدمات، والطاقة”، وغيرها من الفرص المتاحة.

عقد الاجتماع بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، رفعت أوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية، سمير عبد الله ناس رئيس اتحاد الغرف العربية ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية.

وشارك أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة بحضور شريف يحيي نائب رئيس الغرفة، وعماد قناوي عضو مجلس ادارة الغرفة وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى جانب مشاركة عدد من رؤساء الغرف التجارية الصناعية وقيادات المال والأعمال من الدول العربية وتركيا.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء الأبرياء في غزة.

وتناولت المباحثات، سبل زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين الدول العربية وتركيا من خلال تعاون ثلاثي لتنمية العلاقات بين اتحادات الغرف في الدول العربية وتركيا، وكيفية الاستفادة من الفرص المتاحة وغير المستغلة لتكامل الأدوار، والانتقال من التعاون الثنائي إلى التعاون الثلاثي، والتصدير لأسواق إفريقيا والاتحاد الأوروبي وغيرها من مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر- والتي تتجاوز 3 مليارات مستهلك- دون جمارك، وبمكون محلى 45% شامل التصنيع والتعبئة.

واكد الاجتماع أهمية نشر النماء والتنمية لأبناء الشعوب العربية وتركيا خلال هذه المرحلة.