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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اتحاد الغرف التجارية يرحب بمشروع رأس الحكمة: يسهم في تدبير طلبات المستوردين

صدى البلد

رحب مصطفى المكاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين، بالخطوات التي تتخذها الحكومة بشأن الاستثمار في مدينة رأس الحكمة، مشيرا إلى أن ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية من شأنه أن يعمل على استقرار الوضع الاقتصادي.

وقال مصطفى المكاوي، إن مشروع مدينة رأس الحكمة في مطروح سيكون مشروعا متكاملاً حيث سيتم العمل على إنشاء مجتمع عمراني متكامل يضم العديد من المشروعات الصناعية والتجارية فضلا عن السياحة وإنشاء مشروعات سكنية، منوها بأنه تلك الاستثمارات الضخمة التي تقدر بنحو 22 مليار دولار ستسهم بشكل كبير بجانب المشروعات الأخرى إلى استقرار الوضع الاقتصادي ولكن ذلك يتطلب جهدا مضاعفا من القائمين على الملف الاقتصادي للحفاظ على توافر نقد أجنبي ومن ثم استقرار السوق.

وأكد المكاوي، ضرورة أن يوفر البنك المركزي المصري 10 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار كاحتياطي لحل أزمة الدولار بشكل نهائي وتدبير طلبات المستوردين الخاصة للخامات ومستلزمات الإنتاج والسلع الغذائية الأساسية.

وشدد المكاوي، على أن الاتحاد العام للغرف التجارية لن يتوانى لحظة في دفع عملية التنمية وزيادة التبادل التجاري بين دول العالم، وتحفيز رجال الأعمال المصريين والأجانب لضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية، فضلا عن العمل على زيادة التصدير للوصول إلى الهدف 100 مليارات دولار.

مدبولي: مشروع تطوير رأس الحكمة يتضمن استثمارًا أجنبيًا بقيمة 35 مليار دولار 

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة يتضمن استثمارًا أجنبيًا مباشرًا بقيمة 35 مليار دولار ستحصل عليهم الدولة خلال شهرين.

وأوضح مدبولي، خلال تصريحات، بمؤتمر صحفي اليوم الجمعة 23 فبراير 2024، في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الدفعة الأولى منهم تبلغ 15 مليار دولار، والثانية تقدر بـ25 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية ستحصل على 35%؜ من أرباح المشروع.

وذكر رئيس الوزراء أن "المشروع يتمثل في شراكة بين دولتين تربطهم علاقات ببعضهم البعض، الجانب الإماراتي متمثل في شركة أبو ظبي التنموية القابضة".

وتبلغ المساحة الإجمالية لمشروع رأس الحكمة نحو 170 مليون متر مربع، 40 ألفًا و600 فدان، حسب تصريحات رئيس الوزراء، الذي أضاف أن الصفقة الاستثمارية الكبرى الخاصة بمشروع تنمية وتطوير رأس الحكمة هي أضخم صفقة استثمارية في تاريخ مصر، لافتًا إلى أن تنمية رأس الحكمة تأتي في إطار تنمية مصر.

ووقع كل من وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، ووزير الاستثمار الإماراتي محمد السويدي، على اتفاقية شراكة استثمارية تخص تطوير منطقة رأس الحكمة.

وكشفت الشركة القابضة الإماراتية، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي عن خطط لاستثمار 35 مليار دولار في جمهورية مصر العربية.

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