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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

نائب رئيس المصري: جماهير النادي والمستثمرون لن يتأخروا عن دعم حلم الاستاد|شاهد

نائب رئيس المصري
نائب رئيس المصري

قال الحسيني أبو قمر نائب رئيس النادى المصري إن جماهير وعشاق النادى لن يتأخروا عن المساهمة فى سد الفجوة المالية لاستكمال أعمال الإستاد والتى نتجت عن الهزة الاقتصادية العالمية التي كان لها الأثر السلبي فى ارتفاع الأسعار داخل مصر.

وأضاف نائب رئيس المصري أن مجلس الإدارة برئاسة كامل أبوعلى سيوجه الدعوة لكل رجال الأعمال على أرض المحافظة تحت المظلة الشرعية برعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لإدارة حوار مجتمعي يهدف إلى مساهمة الجميع فى سد تلك الفجوة. 

 

وأكد نائب رئيس المصري ان الجميع لديه حلم واحد على أرض بورسعيد وهو بناء الاستاد ووقف الترحال الذي دام ١٢ عاما حتى الأن لافتا إلى أنه سيكون هناك لوحة شرف لكل من سيساهم فى استكمال الحلم. 

كان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، يرافقهم الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب تفقدا سير الأعمال الإنشائية الجارية باستاد النادي المصري الجديد، والذي يتم إنشاؤه وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك في مستهل جولته التفقدية للمنشآت الشبابية والرياضية بمحافظة بورسعيد.

رافق وزير الشباب والرياضة كل من النائب الدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ، والنائب حسن عمار عضو مجلس النواب، وعبد الفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، ومجلس إدارة النادي المصري وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، قيادات وزارة الشباب والرياضة.

واطلع وزير الشباب والرياضة على آخر مستجدات الأعمال الإنشائية في الاستاد، واستمع لشرح كامل حول مراحل التنفيذ للمشروع والجدول الزمني للانتهاء منه، مشدداً على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع، مع مراعاة أعلى معايير الجودة في التنفيذ.

وأكد الدكتور أشرف صبحي على أهمية هذا المشروع الحيوي، مشيراً إلى أنه سيكون صرحاً رياضياً متميزاً يليق بمحافظة بورسعيد وأبنائها، وسيساهم في النهوض بالرياضة المصرية بشكل عام، معرباً عن سعادته بما شاهده من تقدم في الأعمال الإنشائية، مؤكداً على دعمه الكامل لهذا المشروع حتى يتم افتتاحه في أقرب وقت ممكن.

وقدم وزير الشباب والرياضة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على توجيه سيادته بإنشاء الإستاد تلبيةً لمطالب أبناء بورسعيد، ضمن حزمة المشروعات الكبري التي تشهدها محافظة بورسعيد في مختلف المجالات.

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ويضم مشروع استاد النادي المصري الذي يتم تنفيذه وفق المعايير العالمية، الملعب الرئيسي والمدرجات، وبوابات الدخول الاليكترونية، وعدد ٤ غرف لتغيير الملابس للاعبين، وصالة اللياقة البدنية، وصالة المؤتمرات الصحفية، وغرف فندقية لإقامة اللاعبين، وصالات أنشطة رياضية متعددة.

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