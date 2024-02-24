الكهرباء: 9 مراكز تحكم آلي على مستوى الجمهورية ومناقصة لإنشاء 10 أخرى

قال الدكتور خالد الدستاوى العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع ، أن وزارة الكهرباء بدأت تنفيذ مشروعات عملاقة من خلال مراكز التحكمات الآلية ، حيث تم الانتهاء من 5 مراكز تحكم وجارى الانتهاء من 4 آخرين لتمتلك مصر 9 مراكز تحكم آلية على مستوى الجمهورية ،ويجرى حاليا التخطيط لطرح مناقصة لإنشاء 10 مراكز أخرى.

وافتتح الدستاوي اليوم يرافقه المهندس سامى أبو وردة رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء أحدث مركز خدمة للعملاء بهندسة الشروق التابع لقطاع المدن الجديدة بشركة القناة لتوزيع الكهرباء.



وتم إنشاء المركز علي أحدث النظم والأجهزة وطبقا للهوية البصرية الموحدة للشركة القابضة وطبقا لدليل تقييم مراكز خدمة العملاء بالشركة القابضة لكهرباء مصر يتكون مركز الخدمة من صالة خدمة العملاء وصالة لذوى الهمم وكبار السن والشحن الليلى ومكتب لكبار المشتركين ومكتب لتهيئة وفحص العدادات وقاعة للتدريب ،والمنطقة الذكية.

وأشار الدستاوى أن المنطقة الذكية فى أى مركز خدمة بشركات التوزيع تخدم المغتربين على مستوى الجمهورية.

وتابع الدستاوى أن أى مواطن يستطيع الدخول للمنطقة الذكية لمركز خدمة الكهرباء بأى شركة توزيع المزودة بواى فاى ويحصل على الخدمة المطلوبة بنفسه أو بمساعدة أحد موظفى المركز ،ولا يشترط أن يكون من سكان المنطقة التابعة.



وشمل المركز أيضا غرفة مخصصة ومجهزة لذوي الهمم وكبار السن يحوي شاشات باللمس لضعاف السمع والصم ،حيث تم تزويد مركز الخدمة بمترجمين لغة إشارة ،كما تم تقديم أول نسخة من دليل الخدمات مطبوعة بطريقة برايل للمكفوفين.