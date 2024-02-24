دعاء ليلة النصف من شعبان .. احرص على قيامها

دعاء ليلة النصف من شعبان له أهمية كبيرة نظرًا لأهمية تلك الليلة، عندما تهل علينا ليلة النصف من شعبان يستحب فيها أن ندعي الله ونستغفره، ففي ليلة النصف من شعبان ينزل الله إلى السماء الدنيا ويقول (ألا من مستغفر لي فأغفر له)، هناك أيام اختصها الله سبحانه وتعالى بالفضل الكبير والمنزلة الجليلة، ليلة النصف من شعبان أحد تلك الليالي، وتكون تلك الليالي بمثابة فرصة لابد أن يغتنمها الإنسان في العبادات وفعل الخيرات والاستغفار والتسبيح والتوبة والعودة إلى الله عز وجل، فإن الله يرفع فيها الأعمال ويقبل التوبة ويستجيب الدعاء.



ليلة النصف من شعبان هي فرصة لكل مسلم يريد أن يصلح ما بينه وبين الله، وأن يدخل الجنة، وأن يتصالح مع خصومه قريب كان أو بعيد، وليلة النصف من شعبان أيضا فرصة للابتعاد عن الذنوب والمعاصي، وترك الغيبة والنميمة.



دعاء ليلة النصف من شعبان

دعاء ليلة النصف من شعبان يوجد لكل ليلة دعاء خاص بها أو مستحب قوله في هذه المناسبة، لذلك نرى صيغ أدعية كثيرة متعلقة بليلة النصف من شعبان، ومن هذه الأدعية ما يأتي:

-اللهم يا من إليه ملجأ العباد في المهمات، إليه يفزع الخلق في الملمات، يا عالم الجهر والخفيات، يامن لا تخفى عليه خواطر الاوهام، وتصرف الخطرات، يا رب الخلائق والبريات، يا من بيده ملكوت الارضين والسماوات، انت الله لا إله الا انت، اجعلني في هذه الليلة ممن نظرت اليه فرحمته، وسمعت دعاءه وأجبته، وعلمت استقالته فأقلته، وتجاوزت عن سالف خطيئته وعظيم جريرته

-إلهي استجرت بك من ذنوبي، ولجأت اليك في ستر عيوبي، اللهم فجد عليا بكرمك وفضلك واحطط خطاياي بحلمك وعفوك، وتغمدني في هذه الليلة بسابغ كرامتك، واجعلني فيها من اوليائك الذين اجتبيتهم لطاعتك، واخترتهم لعبادتك، وجعلتهم خالصتك وصفوتك.

- ويستحب أن نقول في دعاء ليلة النصف من شعبان سيدي اليك يلجأ الهارب ومنك يلتمس الطالب، وعلى كرمك يعوّل المستقيل التائب، ادبت عبادك بالتكرم وأنت أكرم الأكرمين، وأمرت بالعفو عبادك وأنت الغفور الرحيم، اللهم فلا تحرمني ما رجوت من كرمك ولا تؤيسني من سائغ نعمك ولا تخيبني من جزيل قسمك في هذه الليلة بأهل طاعتك، واجعلني في جنة من شرار بريتك.

- اللهم اختص لي من كرمك بجزيل قسمك وأعوذ بعفوك من عقوبتك واغفر لي الذنب الذي يحبس عليا الخلق ويضيق عليا الرزق، حتى أقوم بصالح رضاك وانعم بجزيل عطائك، وأسعد بسابغ نعمائك، فقد لذت بحرمك وتعرضت لكرمك، واستعذت بعفوك من عقوبتك، وبحلمك من غضبك، فجد بما سألتك وأنل ما التمست منك، أسألك بك لا بشيء هو أعظم منك.

- إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم.



-ونقول أيضا في دعاء ليلة النصف من شعبان اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والأنعام، لا إله إلا أنت ظهر للاجئين، وجار للمستجيرين، وأمان الخائفين، اللهم إن كتبتني عندك في أم الكتاب شقيًا أو محرومًا أو مطرودًا أو مقترًا علي في الرزق، فامح اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي وإقتار رزقي، وأثبتني عندك في أم الكتاب سعيدًا مرزوقًا موفقًا للخيرات، فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل (يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ).

-إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم، التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم، أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.

- اللهم إن كنت كتبت على شقاوة أو ذنبًا فامحه، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت، وعندك أم الكتاب، فاجعله سعادة ومغفرة.

- رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدًا.

- كما يستحب أيضا أن نقول في دعاء ليلة النصف من شعبان 2022 اللهم اجعلني ممن سعد جده، وتوفر من الخيرات حظه، واجعلني ممن سلم فنعم، وفاز فغنم، واكفني شر ما أسلفت، واعصمني من الازدياد في معصيتك، وحبب إلى طاعتك وما يقربني منك، يا رب إن لم أكن من أهل ذلك فأنت أهل الكرم والعفو والمغفرة، وجد علي بما أنت أهله لا بما أستحقه، فقد حسن ظني بك، وتحقق رجائي لك، وعلقت نفسي بكرمك فأنت ارحم الراحمين وأكرم الأكرمين.



دعاء ليلة النصف من شعبان مكتوب

دعاء ليلة النصف من شعبان مكتوب له ميزة خاصة أن الله يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان، فيغفر لهم إلا للمشرك حتى يترك شركه والمشاحن حتى يدع شاحنته ومن هذه الأدعية المطلوبة في دعاء ليلة النصف من شعبان اللهم إني ظلمتُ نفسي ظلمًا كثيرًا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت؛ فاغفر لي مغفرةً من عندك وارحمني؛ إنك أنت الغفور الرحيم

- اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شرِّ ما صنعتُ، أبوء لك بنعمتك عليَّ، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

-اللهم اغفِرْ لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني.

- اللهم اجعل في قلبي نورًا، وفي بصري نورًا، وفي سمعي نورًا، وعن يميني نورًا، وعن يساري نورًا، وفوقي نورًا، وتحتي نورًا، وأمامي نورًا، وخلفي نورًا، واجعل لي نورًا.

- ويستحب في دعاء ليلة النصف من شعبان مكتوب أن نقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وضلع الدين، وغلبة الرجال.

- اللهم إني أعوذ بك من شرِّ ما عملت، ومن شر ما لم أعمل، اللهم أصلح لي دِيني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادةً لي في كل خيرٍ، واجعل الموتَ راحةً لي من كل شر.

- اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض مِن الدَّنس، اللهم اغسلْني من خطاياي بالثلج والماء والبرد.

-اللهم إني أعوذ بك مِن جَهد البلاء، ودرَك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء، أتوب إلى الله مما أذنبتُ، اللهم اغفر لي ذنبي كلَّه؛ دِقَّه وجِلَّه، وأوله وآخره، وعلانيته وسره.

- كما نقول في دعاء ليلة النصف من شعبان مكتوب اللهم بارِكْ لهم فيما رزقتهم، واغفر لهم وارحمهم، اللهم أطعم مَن أطعمني، وأسقِ مَن أسقاني، اللهم مصرّف القلوب، صرِف قلوبنا على طاعتك، اللهم اغفر لي، وارحمني، واهدِني، وعافِني وارزقني.

-اللهم إني أشهدك أنى لا أحمل في قلبي غلاً ولا حقداً ولا حسداً ولا شحناء ولا بغضاء لأحد من المسلمين، وأني أحللت وسامحت كل مـن ظلمني أو اغتابني من عقوبتك، اللهم فارحم ضعفي وعجزي، واسترني وعافني في بدني، واغفر ذنبي وأجرني من عذابك يوم القيامة، وينسب هذا الدعاء الشيخ الشعراوي رحمه الله.

-ونختتم دعاء ليلة النصف من شعبان مكتوب بقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين، اللهم أحيِني ما كانت الحياة خيرًا لي، وتوفَّني إذا كانت الوفاة خيرًا لي، اللهم إنني لا غنى لي عن بركتك.