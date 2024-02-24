«أهلي 2005» يخسر أمام فاركو في بطولة الجمهورية

تلقى فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 خسارة أمام ضيفه فاركو، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الثلاثاء، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية، للمنافسة على اللقب.

سجل فاركو هدفه في الدقيقة العاشرة، وحصل الأهلي على ركلة جزاء أهدرها معاذ عطية في الدقيقة ١٧ من عمر المباراة.

وبدأ «أهلي 2005» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: حازم جمال.

الدفاع: يوسف جمال - معاذ عطية - معتز محمد - محمود لبيب.

الوسط: آدم سمير - محمد عبد الله - طارق فوزي - محمد رأفت - هشام مصطفى.

الهجوم: محمد هيثم.

وشارك أحمد عابدين بدلًا من هشام مصطفى وفارس خالد بدلًا من آدم سمير وشيبا بدلًا من محمد هيثم وعزت منصور بدلًا من معاذ عطية، وإبراهيم عادل بدلًا من يوسف جمال.

بهذه النتيجة توقف رصيد «أهلي 2005» عند 47 نقطة، وسجل الفريق 50 هدفًا مقابل 20 هدفًا في مرماه.

وتأهل للمرحلة النهائية لبطولة الجمهورية مواليد 2005 الفرق أصحاب المراكز العشرة الأولى في المرحلة الأولى، وهي كل من الأهلي، زد، إنبي، الزمالك، بيراميدز، فاركو، الاتحاد، بتروجت، القناة، الإسماعيلي، وتحتفظ الفرق بنفس ترتيبها وعدد نقاطها في المرحلة النهائية التي تقام بنظام دوري من دور واحد.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2005 بالأهلي كلًّا من حسن محمد مديرًا فنيًّا، ومحمد صلاح مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد الجواد مدربًا للحراس، وعمار فتحي الإداري، ومحمد فودة طبيب الفريق، ومحمد نحلة المعد البدني، وعبد الله إمام إخصائي التدليك.