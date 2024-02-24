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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة بشأن أسعار السيارات بالفترة المقبلة.. نيفين منصور توضح

السيارات
السيارات

أكدت الإعلامية نيفين منصور، أن الكثير من المواطنين يولي اهتماما كبيرا بأسعار السيارات التي تشهد ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، موضحة أن سعر السيارات ارتفع بنسبة 300 و400%، خلال الفترة الأخيرة.

وأضافت الإعلامية نيفين منصور، خلال تقديمها برنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم”، أن هناك انخفاضات كبيرة في بيع السيارات بنظام التقسيط، وهناك ارتفاع في نسبة الأوفر برايس في بعض الأنواع بالسيارات.

ولفتت إلى أن رابطة تجار السيارات أكدت أن السيارات التي كانت تباع في مصر بنظام السيارات كانت تصل لـ 70%، ولكن في الفترة الأخيرة انخفضت النسبة ووصلت لـ 30%.

وأشارت إلى أن تراجع نسبة السيارات المباعة بنظام التقسيط يرجع لارتفاع السيارات الجديدة، وأن البنوك كانت ترفض تمويل قسط السيارات بسبب الارتفاعات الكبيرة بالسيارات.


وتابعت أن الفترة الماضية هناك تراجع كبير في مبيعات السيارات في مصر، ولكن هناك أخبار سارة من بعض المتخصصين، بشأن أسعار السيارات، وذلك بعد انضمام مصر لمجموعة البريكس، وهو ما سينتج عنه زيادة في نسبة المعروض.

كما أكد اللواء عبد السلام عبد الجواد عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، أن أسعار السيارات مرتبط بسعر الدولار، موضحًا أن السيارات يتم تسعيرها بسعر الدولار الموجود في السوق، وليس سعر الدولار الموجود في البنوك.

وأضاف عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، أن عدم وفرة الدولار في البنوك يجعل المستورد الاتجاه للسوق السوداء للدولار، ولذلك هناك سيارات ارتفعت ووصل سعرها لـ مليون جنيه وأكثر.

وكشف أنه في حالة فتح الاعتمادات المستندية للشركات سيكون هناك انخفاضات في سعر السيارات، أنه في حالة وفرة الدولار بالبنوك سيكون هناك انخفاض في سعر السيارات، وأنه من المتوقع أن يكون هناك انفراجة في الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن تكلفة السيارة بشكل عام مرتفعة، وذلك بسبب الدولار، ولكن وفرة الدولار سينتج عنه انخفاض بالأسعار.

 


 

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