جفاف الفم مؤشر لأمراض خطيرة وأدوية ضارة

يعد جفاف الفم من المشكلات الصحية الشائعة ولكنه في بعض الأحيان يكون مؤشر للإصابة بمرض ما أو اتباع عادات خاطئة أو حتى جرس انذار لتغيير نوعية الأدوية ومسكنات الألم.

نعرض أهم أسباب جفاف الفم وفقا لما جاء فى موقع “ مايو كلينك ”.



أسباب جفاف الفم

يحدث جفاف الفم عندما لا تفرز الغدد اللعابية في الفم اللعاب الكافي لإبقاء الفم رطبًا وفي بعض الأحيان قد لا تعمل هذه الغدد بشكل صحيح بسبب:

الأدوية

يمكن أن تسبب مئات الأدوية جفاف الفم، بما في ذلك كثير من الأدوية المتوفرة من دون وصفة طبية ومن بينها أدوية الاكتئاب وارتفاع ضغط الدم والقلق وبعض مضادات الهيستامين وعقاقير إزالة الاحتقان ومُرخِيات العضلات ومسكنات الألم.

التقدم في السن

تظهر أعراض جفاف الفم لدى كثير من كبار السن مع تقدمهم في العمر ويمكن أن تؤدي بعض التغييرات في كيفية معالجة الجسم للأدوية إلى جفاف الفم، بالإضافة إلى سوء التغذية والمشكلات الصحية طويلة الأمد.

علاج السرطان

يمكن للأدوية المستخدمة في علاج السرطان الكيميائي أن تغير طبيعة اللعاب وكميته وقد يحدث ذلك لفترة محدودة ثم يعود الإفراز الطبيعي للعاب بعد انتهاء العلاج ويمكن أن تُلحِق العلاجات الإشعاعية في الرأس والرقبة ضررًا بالغدد اللعابية، ما يقلل إفراز اللعاب بشكل كبير وقد يحدث ذلك لفترة محدودة أو بشكل دائم، استنادًا إلى جرعة الإشعاع والمنطقة الخاضعة للعلاج.



تلف الأعصاب

يمكن أن تؤدي الإصابة أو الجراحة التي تسبب تلف الأعصاب في منطقة الرأس والرقبة إلى جفاف الفم.

حالات صحية أخرى

يمكن أن ينتج جفاف الفم عن حالات صحية معينة، مثل الإصابة بالسكري أو السكتة الدماغية أو عدوى الخمائر في الفم أو داء الزهايمر أو قد تحدث الإصابة بجفاف الفم بسبب أمراض في المناعة الذاتية، مثل متلازمة شوغرن أو فيروس نقص المناعة البشري أو متلازمة النقص المناعي المكتسب.



الشخير والتنفس عن طريق الفم

يمكن أن يؤدي الشخير وإبقاء الفم مفتوحًا أثناء التنفس إلى جفاف الفم وتعاطي التبغ وشرب الكحول. يمكن أن يؤدي شرب الكحول والتدخين أو مضغ التبغ إلى ظهور مزيد من أعراض جفاف الفم.



تعاطي المخدرات

يمكن أن يسبب استخدام الميثامفيتامين جفاف الفم بدرجة خطرة، كما يمكن أن يؤدي إلى تلف الأسنان وقد يسبب تعاطي الماريجوانا جفاف الفم .