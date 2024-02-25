مد التقدم لبرامج تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين حتى 27 فبراير

أصدرت الأكاديمية المهنية للمعلمين قراراً بمد فتح باب التقدم للبرامج الرقمية اللازمة لتغيير المسمى الوظيفي على منصة المعلم للتدريب عن بعد ، للمرشحين لعام 2023 لـ "16" برنامج تدريبى معتمد "14" برنامج تدريبى في التخصص للتعليم الفني وبرنامج تدريبى للمعلم وآخر للأخصائي ، من يوم الاحد 25/2/2024 إلى الثلاثاء 27/2/2024



وشددت الأكاديمية المهنية للمعلمين على أن يقوم المعلم الراغب في التقدم للبرامج الرقمية اللازمة لتغيير المسمى الوظيفى على منصة المعلم للتدريب عن بعد بالاتى:

الدخول على الموقع الألكترونى www.pat.edu.eg والاطلاع على الإعلان والشروط جيداً.

حجز الحقيبة الرقمية والتي تم برمجتها لتوافق تخصص المستهدف.

التأكد من كتابة رقم المحمول والبريد الألكترونى بدقة،حيث يتم ارسال رسالة تأكيد من نظام الدفع الألكترونى (فورى باى).

الأطلاع على المادة المعرفية للحقيبة التدريبية جيداً قبل حجز ميعاد الاختبار

حجز مكان وميعاد الاختبار بالفرع التابع له المستهدف طبقاً للمواعيد المتاحة على المنصة في الميعاد الذى يتم حجزه بمعرفته.

يقوم المتقدم باحضار الأوراق التالية وتسليمها الى الفرع التابع له:

- صحيفة أحوال الكترونية حديثة معتمدة.

- صورة بطاقة الرقم القومى سارية.

- طابع الشهيد.

- صورة إيصال سداد (فورى باى).

- صحيفة أحوال الكترونية حديثة معتمدة. - صورة بطاقة الرقم القومى سارية. - طابع الشهيد. - صورة إيصال سداد (فورى باى). إلتزام المستهدف بجميع قواعد الاختبار الالكترونى بالفرع التابع له وتنفيذ توجيهات المسئول عن قاعة الاختبار.

جدير بالذكر أنه فى إطار استمرار الاجراءات التى تتخذها الأكاديمية المهنية للمعلمين بشأن تسكين المعلمين على وظائف كادر المعلم ، كانت قد أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين ، عن فتح باب التسجيل لتدريبات التسكين للمعلمين والأخصائيين المسكنين على وظائف القانون رقم (155) لسنة 2007 ، والحاصلين على الدرجة المالية الثالثة فى31/12/2021 وماقبلها، ولم يسبق لهم التسكين ، على أن يكونوا قائمين على رأس العمل ومؤهل تربوى اومؤهل عال مناسب بالاضافة الى شهادة دبلومة عام فى التربية ، مؤكدةً أنه لايجوز تسجيل المعار او المرخص له اجازة بدون اجر الابعد عودته من الاعارة او الاجازة ، وذلك حتى 30/5/2024.