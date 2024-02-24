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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تأمين للأجيال المقبلة.. طارق شكري: مصر تحصل على 35% من أرباح مشروع رأس الحكمة

صدى البلد

علق النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على الصفقة الاستثمارية الأضخم في تاريخ مصر بتطوير مشروع رأس الحكمة.

 

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وقال  طارق شكري في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، إنه في نظام الشراكة بين الدولة والمستثمر في المشروعات تقوم الدولة بالدخول بالأرض والمستثمر هو من يقوم بتنفيذ المشروع.

وأضاف طارق شكري:" الدولة تستفيد من الشراكة مع المستثمرين في المشروعات في كافة القطاعات".

وتابع طارق شكري:" مشروع رأس الحكمة تحصل فيه الدولة على 35% من أرباح المشروع بشكل مستمر، وهذا أمر جيد للدولة المصرية طوال فترة تواجد المشروع، وهذا الأمر تأمين للأجيال المقبلة".

وأكمل طارق شكري:" الدولة المصرية حريصة على تنفيذ مدن الجيل الرابع والخامس وهي مدن صديقة للبيئة  وسيكون هناك مصادر نظيفة للطاقة في مشروع راس الحكمة ".

طارق شكري رأس الحكمة مصر استثمار اخبار التوك شو

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