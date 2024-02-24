قيمة تسويقية متميزة.. طارق شكري: مناطق ترفيهية مثل ديزني لاند في رأس الحكمة

علق طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على الصفقة الاستثمارية الأضخم في تاريخ مصر بتطوير مشروع رأس الحكمة.

وقال طارق شكري في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، إن مشروع رأس الحكمة سيكون به فنادق على أعلى مستوى عالمي".

وتابع طارق شكري:" مشروع رأس الحكمة سيكون به مناطق ترفيهية هي الأعلى عالميا وستكون رأس الحكمة مستقطبة للسياحة بشكل كبير ".

وأكمل طارق شكري:" هناك فكر جديد في تخطيط مشروع رأس الحكمة وسيكون بها تنوع كبير سواء كان سكني أو تجاري أو صناعي أو مناطق حرة ".

ولفت طارق شكري:" المناطق الترفيهية في رأس الحكمة ستكون مثل ديزني لاند "، مضيفا أن السائح في رأس الحكمة سوف ينفق الكثير من الأموال".

وتابع طارق شكري:"السمعة الاستثمارية للدولة المصرية أصبحت جيدة وهناك قيمة تسويقية للمنتجات السياحية".