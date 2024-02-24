مبروك لمصر.. طارق شكري عن مشروع رأس الحكمة: يوفر آلاف فرص العمل

علق طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على الصفقة الاستثمارية الأضخم في تاريخ مصر بتطوير مشروع رأس الحكمة.

وقال طارق شكري في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مبروك لمصر إتمام صفقة مشروع راس الحكمة ".

وتابع طارق شكري:"الرئيس السيسي يعمل على مدار الساعة، وفي كل الظروف ورئيس الوزراء ناجح ومعه فريق عمل على اعلى مستوى".

وتابع طارق شكري:" أوجه الشكر للقيادة السياسية والحكومة المصرية على الأداء الجيد لجذب الاستثمارات".

وأكمل طارق شكري :" مشروع راس الحكمة يوفر العديد من فرص العمل بـ 100 الف فرصة عمل على مدار سنوات تنفيذ المشروع، والإيرانات الضريبية والتأمينية تتضاعف بقيمة حجم المشروع".