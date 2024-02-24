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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اتزان الأسعار.. إسكان النواب: المواطن يستفيد من مشروع رأس الحكمة

طارق شكري
طارق شكري

علق طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على الصفقة الاستثمارية الأضخم في تاريخ مصر بتطوير مشروع رأس الحكمة.

مبروك لمصر.. طارق شكري عن مشروع رأس الحكمة: يوفر آلاف فرص العمل

لميس الحديدي عن مشروع رأس الحكمة: قبلة الحياة وخطة الإنقاذ للاقتصاد

وقال طارق شكري في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مشروع رأس الحكمة يستفيد منه المواطن المصري بشكل كبير ".

 وتابع طارق شكري: "مشروع رأس الحكمة سيؤدي إلى اتزان أسعار السلع خاصة بعد دخول مليارات الدولارات الدولة المصرية ".

وتابع طارق شكري: "مشروع رأس الحكمة الاستثماري، سينشئ أعلى مستوى من الفنادق السياحية"، مضيفا: "نوعية السائح التي ستأتي إلى مصر في المستقبل ستنفق الكثير من الأموال في رأس الحكمة".

وأكمل طارق شكري :" مشروع رأس الحكمة سيحدث نقلة كبيرة في إيرادات السياحة ".

طارق شكري رأس الحكمة مصر استثمارات اخبار التوك شو

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