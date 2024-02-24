اتزان الأسعار.. إسكان النواب: المواطن يستفيد من مشروع رأس الحكمة

علق طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على الصفقة الاستثمارية الأضخم في تاريخ مصر بتطوير مشروع رأس الحكمة.

وقال طارق شكري في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مشروع رأس الحكمة يستفيد منه المواطن المصري بشكل كبير ".

وتابع طارق شكري: "مشروع رأس الحكمة سيؤدي إلى اتزان أسعار السلع خاصة بعد دخول مليارات الدولارات الدولة المصرية ".

وتابع طارق شكري: "مشروع رأس الحكمة الاستثماري، سينشئ أعلى مستوى من الفنادق السياحية"، مضيفا: "نوعية السائح التي ستأتي إلى مصر في المستقبل ستنفق الكثير من الأموال في رأس الحكمة".

وأكمل طارق شكري :" مشروع رأس الحكمة سيحدث نقلة كبيرة في إيرادات السياحة ".