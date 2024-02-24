بعد صفقة رأس الحكمة| مشروعات استثمارية كبرى ومفاجآت أخرى قريبا

قال الإعلامي نشات الديهي، إن البعض ينتقد مشروع رأس الحكمة بصورة غير مفهومة وغير معقولة، معقباً: " من ينتقد المشروع مجموعة من الفشلة، لا يفهمون لا اقتصاد ولا دين، شيء غريب جدًا".

وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن مشروع رأس الحكمة يستحق الشكر والثناء والتقدير لكل من عمل على إنجازه، مستطردًا: "لازم نشكر الناس اللي اشتغلت وتعبت في هذا الأمر".

ووجه رسالة للشعب المصري قائلأً: "أبشر الشعب المصري بأن هناك مشروعات استثمارية أخرى ستدر عوائد دولارية لن تقل عن الأموال المستثمرة في مشروع رأس الحكمة، انتظروا مفاجآت قريبة جدًا" .

وأضاف: "الناس اللي عندها دولارات أحب أقولهم اتخرب بيتكم ، خسئتم، ومن يحتكر السلع ، أحب أبشره بأن الدولة ستفرج عن الكثير من السلع من الموانيء، وهذا سيساهم في خفض الأسعار، إن شاء الله الأسعار هتنزل قبل رمضان ، وبإذن الله أيضا الحرب على قطاع غزة ستقف".