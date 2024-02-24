نجم ليفربول: يورجن كلوب صدمني لهذا السبب

تسبب الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، في صدمة بالغة لأحد لاعبيه.

وسئل الفرنسي إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول، عن أكثر شيء صدمه منذ بداية الموسم الجاري.

وأجاب كوناتي، عبر برنامج تيليفوت بقناة TF1 الفرنسية "في الحقيقة، أعتقد أن رحيل كلوب هو أكثر ما صدمني بشدة".

وكان يورجن كلوب قد أعلن في يناير الماضي، أنه سيغادر منصبه كمدرب للريدز بنهاية الموسم الجاري.

وكان المدرب الألماني وراء صفقة انضمام كوناتي لصفوف ليفربول، قادمًا من لايبزيج، في صيف 2021، مقابل 36 مليون جنيه إسترليني.

وبفضل العمل مع كلوب، اختير إبراهيما كوناتي لأول مرة في منتخب فرنسا، وبات ركيزة أساسية في صفوف الديوك خلال العامين الماضيين.