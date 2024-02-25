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رئيس التحرير
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أخبار العالم

رئيس غينيا الاستوائية يوجّه بتعزيز علاقات التعاون الثنائية مع مصر في شتي المجالات

صدى البلد

التقى السفير حداد عبد التواب الجوهري سفير جمهورية مصر العربية في مالابو، مع رئيس جمهورية غينيا الاستوائية أوبيانج نجويما مباسوجو بمقر القصر الجمهوري في العاصمة مالابو، في إطار متابعة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات.
وصرح السفير الجوهري بأن الرئيس أوبيانج حرص خلال اللقاء على إرسال خالص تحياته وتقديره إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى علاقات الصداقة الوطيدة التي تربطهما. 

كما أثنى رئيس غينيا الاستوائية على نتائج الاجتماع الافتراضي للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي "نيباد"، الذي ترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحظي بمشاركة واسعة من قبل العديد من القادة الأفارقة ومن ضمنهم رئيس جمهورية غينيا الاستوائية.


كما أكد السفير المصري على أن الرئيس أوبيانج وجه بتعزيز علاقات التعاون الثنائية في شتى المجالات خاصة المجال الطبي، مشيداً ببدء توافد الأطباء المصريين للعمل في المستشفيات في غينيا الاستوائية. 

وعلى صعيد متصل، أطلع السفير الجوهري  رئيس غينيا الاستوائية على تطورات العديد من مجالات التعاون بين البلدين، والزيارات المرتقبة، فضلاً عن الاتفاقيات الجاري التباحث بشأنها في مجالات متنوعة، حيث أعرب الرئيس عن تطلعه لأن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التعاون الثنائي في إطار المساعي لتعزيز العلاقات مع مصر لما تملكه من إمكانيات وخبرات في مجالات متنوعة.  


من جانبه، قدم الرئيس أوبيانج تهانيه بفوز أحد الباحثين المصريين بأحد فروع جائزة "اليونسكو- غينيا الاستوائية" الدولية للبحوث في مجال علوم الحياة لعام 2024، مؤكداً اعتزازه دائماً بفوز الباحثين الافارقة بتلك الجائزة. 

كما أشاد بالأبحاث العلمية المقدمة من الباحثين المصريين لخدمة الشعوب الافريقية في شتى المجالات، حيث سبق أن فاز أحد الباحثين المصريين بفرع من فروع الجائزة العام الماضي.

السفير حداد عبد التواب الجوهري غينيا رئيس جمهورية غينيا الاستوائية

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