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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بدء توافد النجوم على السجادة الرمادية لحضور حفل SAG Awards| شاهد

SAG Awards
SAG Awards

بدأ منذ قليل توافد النجوم على السجادة الرمادية لحضور حفل SAG Awards السنوي في نسخته الـ 30، للاحتفاء بأبرز أعمال العام الماضي في السينما والتليفزيون. 

 

وأعلنت نقابة ممثلي الشاشة قوائم ترشيحات  SAG Awards في يناير الماضي، ومن المقرر إذاعة الحفل مباشرة عبر منصة نتفليكس. 

 

 

ويشارك في تقديم  حفل SAG Awards عدد من نجوم ونجمات هوليوود، أبرزهم إدريس ألبا، بيلي إيليش، ميريل ستريبت، إيميلي بلانت، مارجو روبي، نعومي واتس، وغيرهم.

 

ومن المقرر أن تحصل الممثلة والمغنية الأيقونية باربرا سترايسند، على جائزة الإنجاز مدى الحياة التي ستسلمها لها جميلة هوليوود جنيفر أنيستون.

 

وسيطر الموسم الأخير من مسلسل Succession على قوائم ترشيحات الساج هذا العام في فئة الأعمال الدرامية، فيما تفوق "The Bear في فئة الكوميديا. 

 

تعتبر  SAG Awards واحدة من الأحداث الرئيسية في موسم الجوائز كل عام، ويحتفي سنويا بالعروض المتميزة في السينما والتلفزيون ويتم التصويت للفائزين من قبل أعضاء النقابة الذين بلغ عددهم حوالي 122 ألف شخص حتى الآن، ويعد من المناسبات المفضلة لدى النجوم منذ إطلاقه عام 1995.

 

فاز فيلم Everything Everywhere All at Once بنصيب الأسد في جوائز الساج العام الماضي، ونال بعدها جائزة الأوسكار، فيما حصد  كل من Abbott Elementary وThe White Lotus جوائز الأعمال التليفزيونية الأفضل.

SAG Awards ترشيحات SAG Awards الأعمال الدرامية إدريس ألبا السجادة الحمراء السينما والتلفزيون

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