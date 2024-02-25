هاني حتحوت يكشف حقيقة إغلاق نادي بيراميدز بعد الخروج الإفريقي

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن فريق بيراميدز تعرض لظلم تحكيمي خلال مباراته أمام مازيمبي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف هاني حتحوت خلال تقديمه برنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»: أن الحكم الغاني الذي أدار المباراة ظلم فريق بيراميدز بقراراته وجعله يودع بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتساءل هاني حتحوت، متى يحقق بيراميدز بطولة في ظل الدعم المالي الكبير؟، مؤكداً أن إدارة بيراميدز ضمت أقوى الصفقات على مدار السنين ولم يحقق الفريق أي بطولة منذ تأسيسيه.

وأكد هاني حتحوت، أن أزمة بيراميدز هي البناء الخاطئ ، حيث تعاقد النادي مع 19 مديرا فنيا حتى الآن، مؤكداً يجب على إدارة بيراميدز تعديل مسارها من أجل تحقيق البطولات.

وعن حقيقة إغلاق نادي بيراميدز بعد وداع الفريق من دوري أبطال إفريقيا، قال هاني حتحوت،«أن نادي بيراميدز شارك في 20 بطولة لم يحقق أي بطولات مؤكداً ان ملاك بيراميدز طلبوا من اللاعبين إغلاق تلك الصفحة، واستمرار التركيز لحصد بطولة الدوري».

وصعق فريق مازيمبي ضيفه بيراميدز بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت مساء السبت على استاد مازيمبي بمدينة لوبومباشي الكونغولية في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.