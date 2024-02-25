نصائح للاهتمام بصحة كبار السن ورعايتهم.. من وحي مسلسل سر إلهي

كشفت الفنانة روجينا عن تفاصيل دورها بمسلسل «سر إلهي» الذي من المقرر أن يشارك فى الماراثون الرمضاني لعام ٢٠٢٤، الذى تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

نصائح للاهتمام بصحة كبار السن ورعايتهم

وتدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها، فقد سرق أشقائها ميراثها وخيانة صديقتها لها، لتبدأ حياة جديدة بانتقالها للعيش في القاهرة والعمل في دار مسنين، مع كبار السن.

وتتعرض لإتهامها بالقتل ظلمًا، وبما أن بعض أحداث المسلسل كانت في دار المسنين ورعاية كبار السن، نستعرض فى هذا التقرير الذى نشرة موقع هيلثي عن بعض النصائح للاهتمام بصحة كبار السن ورعايتهم.

النظام الغذائي الصحي: ينبغي تناول طعام متوازن يحتوي على مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الصحية مثل اللحوم المشوية والأسماك والبقوليات. يجب تجنب الأطعمة غير الصحية والمشبعة بالدهون والسكريات الزائدة.

ممارسة التمارين البدنية: ينصح بممارسة التمارين الرياضية المعتدلة بانتظام، مثل المشي أو ركوب الدراجة الهوائية. تساعد التمارين البدنية على تعزيز اللياقة البدنية والمرونة وتحسين الصحة العامة.

الاهتمام بالصحة العقلية: يجب العناية بالصحة العقلية لكبار السن، بما في ذلك تقديم الدعم العاطفي والاجتماعي. يمكن تحقيق ذلك من خلال المشاركة في الأنشطة الاجتماعية مع الأصدقاء والعائلة، والمشاركة في الهوايات والأنشطة التي تستمتع بها.

الاحتفاظ بالروتين اليومي: يساعد الحفاظ على روتين يومي منتظم في تعزيز الشعور بالاستقرار والراحة لكبار السن. يجب تحديد أوقات محددة للنوم والاستيقاظ وتناول الطعام وممارسة النشاطات اليومية.

الاستشارة الدورية للطبيب: يجب زيارة الطبيب بشكل منتظم لفحص الصحة العامة ومراقبة أي مشاكل صحية محتملة. ينبغي أيضًا أخذ اللقاحات الموصى بها وتناول الأدوية الموصوفة بانتظام وفقًا لتعليمات الطبيب.

السلامة في المنزل: يجب توفير بيئة آمنة في المنزل لتجنب الحوادث والإصابات، يمكن اتخاذ إجراءات بسيطة مثل تثبيت السجاد والأرضيات بشكل جيد، وتوفير إضاءة جيدة، وتجنب العتبات العالية والأسلاك المكشوفة.

الاجتماع بالاحتياجات الاجتماعية والعاطفية: يجب تشجيع كبار السن على الاجتماع بالأصدقاء والعائلة والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية، يمكن أيضًا النظر في الانضمام إلى أندية أو مجموعات دعم لكبار السن لتبادل الخبرات والاهتمام بصحتهم.

الراحة والاسترخاء: ينبغي أن يحصل كبار السن على قسط من الراحة والاسترخاء اليومي، يمكن تحقيق ذلك من خلال ممارسة التأمل، القراءة، الاستماع إلى الموسيقى المهدئة، أو ممارسة النشاطات التي تساعد على الاسترخاء مثل اليوغا أو الاسترخاء العميق.

العناية بالصحة الشخصية: يجب الاهتمام بالنظافة الشخصية والحفاظ على نظافة الجسم والأسنان والشعر، ينبغي أيضًا ارتداء الملابس المناسبة والمريحة والحفاظ على الراحة الشخصية.

الاتصال بالمجتمع: يجب أن يحظى كبار السن بالفرصة للمشاركة في الحياة المجتمعية وإبداء آرائهم ومساهمتهم، يمكن الاطلاع على الفعاليات المحلية التي تناسب اهتماماتهم والمشاركة في العمل التطوعي أو الأنشطة التي تعزز الاندماج المجتمعي.

تذكر أن كل شخص فريد وقد يكون لديه احتياجات صحية واجتماعية مختلفة، لذا ينبغي الاستماع إلى احتياجات كبار السن والتعاون معهم ومع الفريق الطبي لضمان رعاية صحية ملائمة وشاملة.