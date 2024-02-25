انخفاض نسبة السكر في الدم دون الإصابة بالمرض.. اعرف الأسباب

انخفاض نسبة السكر في الدم دون الإصابة بالمرض يُعرف بـ"انخفاض السكر الغير مرضي" أو "انخفاض السكر الوظيفي". قد يحدث هذا الانخفاض في بعض الأحيان عند الأشخاص الذين ليسوا مصابين بداء السكري. إليك بعض الأسباب المحتملة لحدوث انخفاض السكر في الدم دون وجود مرض، بحسب ما نشره موقع إكسبريس.

انخفاض نسبة السكر فى الدم دون الإصابة بالمرض

الصيام الطويل: قد يحدث انخفاض في مستوى السكر في الدم بعد فترة طويلة من الصيام أو عدم تناول الطعام. يعتمد الجسم عادةً على السكر كمصدر رئيسي للطاقة، وعندما ينخفض مستوى السكر في الدم، يمكن أن يشعر الشخص بالتعب والدوخة.

ممارسة النشاط البدني الشديد: يمكن أن يؤدي ممارسة النشاط البدني الشديد إلى انخفاض مؤقت في مستوى السكر في الدم. يستخدم الجسم السكر كوقود للنشاط البدني، وقد يزيد النشاط الشديد من استهلاك السكر ويسبب انخفاضًا مؤقتًا في السكر في الدم.

تناول الطعام الغني بالكربوهيدرات: إذا تناولت وجبة تحتوي على كمية كبيرة من الكربوهيدرات، فقد يحدث طفرة مؤقتة في إنتاج الأنسولين وهو الهرمون المسؤول عن امتصاص السكر في الدم، مما يؤدي إلى انخفاض السكر المؤقت.

إذا شعرت بأعراض انخفاض السكر في الدم مثل الدوخة، العرق البارد، الشعور بالجوع الشديد، الهزة أو الضعف، يُنصح بتناول وجبة تحتوي على كمية مناسبة من الكربوهيدرات مثل الفاكهة أو العصائر الطبيعية، ومراقبة مستوى السكر في الدم بعد ذلك. إذا استمرت الأعراض أو كنت تعاني منها بشكل متكرر، يُفضل استشارة الطبيب لتقييم الحالة واستبعاد أي مشكلة صحية أخرى.