عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

انخفاض نسبة السكر في الدم دون الإصابة بالمرض.. اعرف الأسباب

انخفاض نسبة السكر
انخفاض نسبة السكر فى الدم دون الإصابة بالمرض

انخفاض نسبة السكر في الدم دون الإصابة بالمرض يُعرف بـ"انخفاض السكر الغير مرضي" أو "انخفاض السكر الوظيفي". قد يحدث هذا الانخفاض في بعض الأحيان عند الأشخاص الذين ليسوا مصابين بداء السكري. إليك بعض الأسباب المحتملة لحدوث انخفاض السكر في الدم دون وجود مرض، بحسب ما نشره موقع إكسبريس.

منها تقليل خطر الإصابة بالأمراض.. فوائد شرب القهوة السوداء

ضيق التنفس والشعور بالتعب.. أبرز 10 علامات تدل على نقص فيتامين ب

انخفاض نسبة السكر فى الدم دون الإصابة بالمرض

الصيام الطويل: قد يحدث انخفاض في مستوى السكر في الدم بعد فترة طويلة من الصيام أو عدم تناول الطعام. يعتمد الجسم عادةً على السكر كمصدر رئيسي للطاقة، وعندما ينخفض مستوى السكر في الدم، يمكن أن يشعر الشخص بالتعب والدوخة.

ممارسة النشاط البدني الشديد: يمكن أن يؤدي ممارسة النشاط البدني الشديد إلى انخفاض مؤقت في مستوى السكر في الدم. يستخدم الجسم السكر كوقود للنشاط البدني، وقد يزيد النشاط الشديد من استهلاك السكر ويسبب انخفاضًا مؤقتًا في السكر في الدم.

تناول الطعام الغني بالكربوهيدرات: إذا تناولت وجبة تحتوي على كمية كبيرة من الكربوهيدرات، فقد يحدث طفرة مؤقتة في إنتاج الأنسولين وهو الهرمون المسؤول عن امتصاص السكر في الدم، مما يؤدي إلى انخفاض السكر المؤقت.

إذا شعرت بأعراض انخفاض السكر في الدم مثل الدوخة، العرق البارد، الشعور بالجوع الشديد، الهزة أو الضعف، يُنصح بتناول وجبة تحتوي على كمية مناسبة من الكربوهيدرات مثل الفاكهة أو العصائر الطبيعية، ومراقبة مستوى السكر في الدم بعد ذلك. إذا استمرت الأعراض أو كنت تعاني منها بشكل متكرر، يُفضل استشارة الطبيب لتقييم الحالة واستبعاد أي مشكلة صحية أخرى.

السكر انخفاض نسبة السكر انخفاض نسبة السكر في الدم انخفاض السكر الوظيفي الصيام الطويل السكر في الدم الجوع الشديد السكري الشعور بالجوع العصائر الطبيعية الكربوهيدرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة النصف من شعبان .. احرص على قيامها

«تحت الـ50».. انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

عيار 21 يتراجع 1000 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد إعلان الصفقة الكبرى

تحذير عاجل لسكان هذه المحافظات.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

دعاء ليلة النصف من شعبان.. 3 كلمات قبل النوم تمحو ذنوبك وتفتح الأبواب المغلقة

السعر مفاجأة.. أرخص موبايل سامسونج في مصر

عبد المنصف: حسام حسن رفض يحضر فرحي.. وبيخاف ينام لوحده

بعد الارتفاع غير المبرر.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

موضوعات متعلقة

ماذا يحدث للجسم عند ارتفاع السكر فى الدم؟

الخمول البدني يزيد خطر الإصابة بهذه الأمراض

شهر طوبة.. تمارين للحفاظ على الدفء في فصل الصقيع

ذكرى ميلاد الإمام المجدد.. شيخ الأزهر قضى عمره في خدمة الدين والوطن ونشر سماحة الإسلام

الإنتاج الحربي في 2023 | استحداث صناعات عسكرية .. تنفيذ 7 مشروعات

نصائح لاستخدام جهاز قياس السكري بشكل آمن

وزارة البيئة تدعم الاستدامة في منشآت الرعاية الصحية ومؤتمر المناخ

منشآت الرعاية الصحية مستدامة خضراء | إنجازات وزارة البيئة في 9 سنوات

ترشيحاتنا

هز حدود قرغيزستان وشينجيانج.. زلزال بقوة 5.8 ريختر يضرب الصين

فريضة احذر تركها في النصف من شعبان.. ليس للغافلين عنها عذر

دعاء لأولادي في ليلة النصف من شعبان.. يحفظهم من كل شر

هينزل أكتر من كدة| سعر الذهب هيوصل كام؟.. اشتروه في هذا التوقيت

سعر الذهب عيار 24 اليوم 25-2-2024

عيار 21 يتراجع 1000 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد إعلان الصفقة الكبرى


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجل طلب موبايل من أمازون.. لن تصدق ماذا وجد

مقطع فيديو لخطوبة طفلين يثير ضجة عبر السوشيال ميديا

من وحي مسلسل عتبات البهجة.. هرمونات تتحكم فى شعورك بالسعادة

القائمة الكاملة لأسماء الفائزين في حفل SAG Awards 2024

فيديو

نجت بأعجوبة.. مقطع فيديو لفتاة ظلت معلقة لـ3 أيام متتالية

فيديو يحبس الأنفاس.. مشهد مروع لاصطدام 100 سيارة ببعضها بالصين

مسلسلات رمضان| طرح البرومو الرسمي لمسلسل "2024"

حيلة جمعا بها 63 مليون جنيه.. عاطلان ينفذان أكبر عملية نصب على المواطنين|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: بائع البرتقال

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

اﻟﻤﺰﻳﺪ