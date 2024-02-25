المعاهد الأزهرية بالشرقية تواصل للأسبوع الثاني تفعيل مبادرة «أنا الراقي بأخلاقي»

اكد الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، إن المنطقة بجميع معاهدها تواصل للأسبوع الثاني على التوالي تفعيل مبادرة «أنا الراقي بأخلاقي» للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣م.

واضاف منسق المنطقة أن أنشطة وفعاليات المبادرة هذا الأسبوع تتناول سلوك «الرفق » لمرحلة رياض الأطفال خلال الفترة من 17 فبراير ومستمرة حتى 14 مارس، كم يتم تناول قيمة «الإحسان » للمرحلة الابتدائية، بينما يتم تناول قيمة «التراحم» للمرحلتين الإعدادية والثانوية.

وأشار إلى أن المبادرة التربوية «أنا الراقي بأخلاقي» قد أطلقها قطاع المعاهد الأزهرية، وتهدف إلى الاستفادة القصوى من إمكانات قطاع التعليم الأزهري قبل الجامعي في غرس القيم الرفيعة المعتبرة في المجتمع المصري، على نحو يُحصِّن الطلاب من السلوكيات المنحرفة والأفكار الهدامة من خلال مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية والرياضة والدينية يقوم بتنفيذها الطلاب تحت إشراف منسفي المعاهد لذات المبادرة كما تواصل منطقة الشرقية الأزهرية تفعيل أنشطة وقيم المبادرة للفصل الدراسي الثاني بنشاط أشاد به الجميع.