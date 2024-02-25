معارض أهلا رمضان بالإسماعيلية ترفع شعار «شجع المنتج المصري»

أعلن أكرم الشافعي، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، حرص معارض “أهلا رمضان” 2024 بالمحافظة على طرح المنتج المصري، والذي ينافس بجودة مميزة وسعر أقل.



وأكد اكرم الشافعي أهمية دعم المنتج المصري من خلال الإقبال على شراء المنتجات المصرية، وتنظيم حملات توعية لدعم شراء المنتجات المحلية.

من جانبها، أكدت آمال محمود، عضو مجلس إدارة تجارية الإسماعيلية ورئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة، أن معرض أهلا رمضان يتيح فرصة أمام السيدات لعرض منتجاتهن، لافتة إلى أن اختيار شعار "شجع منتج بلدك" لتشجيع المنتج المصرى والحرف اليدوية والمهارات هدفه الوصول بمنتجات هؤلاء السيدات للتنافسية والعالمية.

وأضافت أنه حسب توجيهات رئيس تجارية الإسماعيلية، فإن المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال يعمل على دراسة المنتجات والحرف اليدوية التى تنتجها السيدات، وخلق شبكة من السيدات والنزول بهن في المعارض وتقديم جميع أوجه العمل لهن، وتقديم الأفكار الجديدة لهن وطرق التسويق المبتكرة.

وحرصت العارضات على عرض أعمالهن من الخوص، والتى تفننت فى استغلالها فى إنتاج العديد من المشغولات اليدوية.

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