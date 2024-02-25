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رئيس التحرير
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ديني

"التدابير الشرعية في مواجهة الغلاء" عنوان المؤتمر الدولي الأول لكلية أصول الدين بالمنصورة

الدكتور نبيل محمد
الدكتور نبيل محمد زاهر

تنظم كلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية وقطاع أصول الدين بالوجه البحري، مؤتمرها الدولي الأول والذي يعقد يوم الأحد الموافق ٣ مارس ٢٠٢٤، تحت عنوان: "التدابير الشرعية والعملية في مواجهة موجة الغلاء العالمية"؛ صرح بذلك الدكتور نبيل محمد زاهر، عميد الكلية ورئيس المؤتمر.

التدابير الشرعية والعملية في مواجهة موجة الغلاء

في إطار نشاطها التربوي و العلمي لنشر وسطية الدين الإسلامي والذي يعكس عالمية هذا الدين بشكل عام والأزهر الشريف جامع وجامعة بشكل خاص على مر التاريخ والعصور منذ أكثر من ألف عام من العطاء.

وأوضح أن المؤتمر يقام في إطار رسالة الكلية للنهوض والارتقاء بالبحث العلمي، وفي إطار دعم جهود الدولة المصرية لمواجهة ارتفاع وغلاء الأسعار بالوسائل الشرعية، وأن المؤتمر الدولي الأول للكلية يقام برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر،والدكتور محمد فكري خضر،نائب رئيس الجامعة لفرعي البنات ووجه بحري.

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وأضاف عميد كلية أصول الدين بالمنصورة أن المؤتمر يأتي بهدف معايشة واقع كثير من المجتمعات الإسلامية النامية واهتماما بأمر المسلمين فيما يخص لقمة العيش ومستويات المعيشة كصورة من صور الاهتمام بأمر المسلمين، وكذلك رصد الأسباب المؤدية إلى تولد وتفاقم مشكلة الغلاء في المجتمعات الإسلامية، وبيان السنن الكونية التي لا تتبدل من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية في صعود وهبوط المجتمعات اقتصاديا، وبيان منهج القرآن الكريم والسنة النبوية في الجانب الوقائي من التردي المعيشي وتأمين الحياة اقتصاديا قبل وقوع الأزمات، ورصد الحلول المناسبة من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية للمشكلات الاقتصادية ومعالجة ما نزل من غلاء من خلال التدابير الشرعية على مستوى الأفراد، وبيان دور المؤسسات الداخلية للمجتمعات الإسلامية وكذا تضافر الدول فيما بينهم في مواجهة هذه الأزمات.

وأشار عميد كلية أصول الدين بالمنصورة إلى أن انعقاد هذا المؤتمر بهذا العنوان جاء تلبية لواجب الوقت في استحداث آليات لمواجه ارتفاع وغلاء الأسعار.

وبين عميد الكلية إلي أن محاور المؤتمر تدور حول عدة محاور منها: تفسير القرآن الكريم لمشكلة الفقر وكيف عالجها القرآن الكريم،الإنفاق وأثره في حماية المجتمع من الأزمات في ضوء القرآن الكريم. دراسة موضوعية، المال في القرآن الكريم، دراسة موضوعية، العرف (أو المهن) في ضوء القرآن الكريم، وأثرها في تحقيق الكفاية الاقتصادية، القصص القرآني وأثره في الثقافة الاقتصادية، الرؤية الاقتصادية وأثرها في حماية المجتمع من الأزمات في ضوء القرآن الكريم، المواريث في ضوء القرآن الكريم ودورها في حفظ المال،الجرائم الاقتصادية والقضاء عليها في ضوء القرآن الكريم. دراسة موضوعية، منهج القرآن الكريم في حماية المجتمع من الإنحراف الاقتصادي، المترفون في القرآن الكريم. دراسة موضوعية. وايضا محاور السنة النبوية لمشكلة الفقر وكيف عالجتها السنة النبوية، النهي عن الإسراف والتبذير في ضوء السنة النبوية، منهج النبي في مواجهة الغلاء والأزمات دراسة في أحداث السيرة النبوية، دور المحدثين العلمي والعملي في مواجهة الغلاء والكوارث، القصص النبوي وحل أزمة الغلاء، العمل في ضوء السنة النبوية ودوره في تحقيق الكفاية الاقتصادية، الاستعاذة من الفقر، وقطع السبل المؤدية إليه في ضوء السنة النبوية، استغلال الطاقات وأثره في تحقيق الكفاية الاقتصادية في ضوء السنة، حياة النبي –صل الله علية وسلم -وعلاج الفقر والأزمات، الجرائم الاقتصادية والقضاء عليها في ضوء السنة النبوية، بالإضافه الي محاور العقيدة والفلسفة،ومحاور الدعوة والثقافة الإسلامية،ومحاور قسم التاريخ والحضارة،ومحاور قسم الشريعة والقانون.

يقام المؤتمر برئاسة الدكتور نظير محمدعياد،أمين عام مجمع البحوث الإسلامية والدكتور نبيل محمد زاهر،عميد الكلية ورئيس المؤتمر ايضًا، والدكتور أحمد سلامة ابوالفتوح صالح، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر، والدكتور ابراهيم خليفة عبداللطيف، مدير وحدة الجودة بالكلية.

أصول الدين كلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة مجمع البحوث الاسلامية التدابير الشرعية والعملية في مواجهة موجة الغلاء السنة النبوية النهي عن الإسراف والتبذير

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