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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وفاة منتج مسلسل عائلة الحاج متولي وتشييع الجثمان بالسيدة نفيسة.. تفاصيل

ممدوح يوسف
ممدوح يوسف

نشرت نقابة المهن السينمائية تعليقاً عبر الصفحة الرسمية للنقابة على فيسبوك تعلن فيه عن وفاة ممدوح يوسف منتج مسلسل عائلة الحاج متولى.

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ممدوح يوسف

وعلقت نقابة المهن السينمائية: ننعى الزميل المنتج الفني ممدوح يوسف، يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، ينعى نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس،  إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل المنتج الفني ممدوح يوسف - رئيس قطاع الإنتاج سابقًا بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، ووالد الزميلة المخرجة مروة ممدوح، وحما الزميل المخرج حازم فوده، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان.

كما كشفت نقابة المهن السينمائية عن موعد صلاة الجنازة على الراحل، حيث يتم تشييع جثمانه اليوم بمسجد السيدة نفيسة بعد صلاة العصر.

مسلسل عائلة الحاج متولى قام ببطولته كل من نور الشريف ومصطفى شعبان وماجدة زكى وغادة عبد الرازق ورانيا يوسف وسمية الخشاب. 

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