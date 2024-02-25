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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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محافظات

مركز سقارة: دورة تدريبية لمتابعة تنفيذ الخطط باستخدام برنامج Power Bi

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، دورة تدريبية عن متابعة تنفيذ الخطط باستخدام برنامج Power Bi يستفيد منها 28 متدرباً من المديرين والعاملين بإدارات التخطيط وإدارة المشروعات، وذلك  في ضوء الجهود المبذولة نحو التحول الرقمي وزيادة مهارات العاملين بالرقمنة والأساليب التكنولوجية الحديثة.

وتهدف الدورة إلى إكساب العاملين خبرة قيمة باستخدام Microsoft Power BI Desktop، وتعلم كيفية تحميل أنواع البيانات والجمع بينها من مصادر متعددة.

وسيركز المحتوى التدريبي على كيفية إنشاء تصورات مستمدة من البيانات والتقارير ولوحات عرض المعلومات وكيفية فرز وتحويل البيانات، بالإضافة إلى فهم كيفية تصور البيانات المطلوبة والإبلاغ عنها بطرق متعددة، وكيفية حل مشاكل البيانات، إضافة الى مشروع تطبيقي عن متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية.

وينفذ مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، خلال الأسبوع الجاري دورتين في إطار تكليف القيادة السياسية لتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على مستوي جميع المحافظات وهما: "تنمية الموارد المحلية الذاتية في إطار التحول الرقمي"، و"برامج التنمية المحلية المطورة (مدخل إلى البرامج والأداء في إطار برامج التنمية المحلية المطورة)"، و ينفذهما برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة بالتعاون مع البنك الدولي واتحاد البلديات الهولندى VNG، ويستفيد منهما ٧٥ متدرباً .

وقال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية أن دورة " تنمية الموارد المحلية الذاتية في إطار التحول الرقمي"، يستفيد منها 30 متدرب من مديري الايرادات بالديوان العام للوزارة والشئون الاقتصادية ومدير وحدة متابعة الايرادات بجميع المحافظات ، مشيراً إلى أن المحتوى التدريبي للدورة سيركز على التعريف بأهمية تنمية الموارد الذاتية في دعم التنمية بالمحافظات، والتعريف أيضاً بالقوانين المنظمة لتنمية الموارد الذاتية، والمعوقات المتعلقة بتنمية الموارد الذاتية وكيفية التغلب عليها، بالإضافة إلى تجربة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتنمية الموارد الذاتية، وآليات الحصر للموارد الذاتية وتحليل نتائج أعمال الحصر في ضوء تجربة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وإعداد خطط تنمية الموارد الذاتية على مستوي الوحدات المحلية (المراكز/الاحياء) في ضوء نتائج الحصر، وتختتم الدورة بشرح عدة قوانين منها قانون الاعلانات رقم 208 لسنة 2020 وآلية تطبيقه، وقانون انتظار المركبات 150 لسنة 2020 وآلية تطبيقه، والإطار القانوني المنظم لأعمال حجز وتحصيل الايرادات.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الدورة الثانية التي ينفذها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر خلال الأسبوع الـ 29  وهي برامج التنمية المحلية المطورة (مدخل الي البرامج والأداء في إطار برامج التنمية المحلية المطورة) يستفيد منها 45 متدربًا من مديري التخطيط بالديوان العام والمدن والمراكز بـ 17 محافظة، وستتناول الدورة التعريف ببرامج التنمية المحلية، ولماذا تطوير برامج التنمية المحلية، ومقدمة عن برامج التنمية المحلية المطورة، والتعريف أيضًا ببرنامج التنمية الاقتصادية المحلية، وبرنامج التنمية الحضرية والريفية، وبرنامج الطرق والنقل والمواصلات، وبرنامج تحسين البيئة، برنامج الإدارة المحلية والدعم الفني، وبرنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، وتختتم الدورة بعقد عدة ورش عمل تطبيقية على جميع البرامج التي تم التعرف عليها خلال الدورة.

التنمية المحلية سقارة دورة تدريبية

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