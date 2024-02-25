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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي والتشكيل المتوقع

صدى البلد

يلتقي نادي الزمالك، أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفيدرالية الافريقية اليوم في السادسة مساءا، علي ملعب 19 مايو بمدينة عنابة الجزائرية.

 التشكيل المتوقع لفريق الزمالك في مباراته المرتقبة أمام أبوسليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على النحو التالي:

  • حارس المرمى: محمد عواد
  • خط الدفاع: سيد نيمار - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - عمر جابر
  • خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - يوسف أوباما
  • خط الهجوم: مصطفى شلبي - أحمد مصطفى زيزو - ناصر منسي

يقود الفريق الفني للزمالك البرتغالي جوزيه جوميز، الذي يسعى لمواصلة تصدر المجموعة وحصد النقاط الثلاث من أجل تعزيز فرص التأهل، بينما يحتل أبوسليم الليبي المركز الثاني في المجموعة برصيد 9 نقاط.

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

يتطلع الزمالك لتحقيق الفوز وتأكيد صدارته في المجموعة عندما يلتقي مع أبوسليم في "استاد 19 مايو 1956" بالجزائر، والمباراة من المقرر أن تنطلق في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة. بينما يسعى أبوسليم لتحقيق نتيجة إيجابية والاقتراب من الصدارة في المجموعة.

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