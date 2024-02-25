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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال  يتابع الموقف التنفيذي لأعمال تطوير مجمع مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار

وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال العام

واصل الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل والوقوف على الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.

 وقام بزيارة تفقدية لمشروع التطوير في مجمع شركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بمدينة كفر الدوار محافظة البحيرة، أمس السبت، وذلك في إطار استراتيجية العمل والتصدي لمعوقات التنفيذ على أرض الواقع للحيلولة دون الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء المشروعات في جميع المواقع.

 اجتمع الدكتور عصمت باستشاري المشروع ومقاولي التنفيذ، بحضور المهندس أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والمهندس محمد الخضراوي رئيس شركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، ومحمد دعبيس مساعد الوزير للمتابعة، واللواء عصام جلال - الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات. وتم استعراض تطور الأعمال في تنفيذ مشروع القلعة الصناعية بموقع البيضا، والذي يضم 6 مصانع متكاملة لصناعة الغزل والنسيج على مساحة 337 ألف متر مربع، وكذلك توقيتات الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمصانع والمباني الخدمية ومواعيد تركيب الماكينات الجديدة، والتأكد من جداول التوقيتات لمنع أي تأخير بالتزامن مع توقيتات توريد المعدات.

 راجع الدكتور محمود عصمت مراحل تنفيذ مصنع الغزل على مساحة 36250 متر مربع بعدد 88128 مردن وبطاقة إنتاجية 9513 طن سنويا، ومصنع النسيج على مساحة 20900 متر مربع والذى يشمل مصنعى 1و2 تحضيرات نسيج بعدد 384 نول نسيج، بالإضافة إلى مصنع الصباغة والتبييض والطباعة والتجهيز على مساحة 53000 متر مربع بطاقة إنتاجية 54 مليون متر سنويا، ومصنع التفصيل على مساحة 1500 متر مربع بطاقة إنتاجية 7.5 مليون قطعة سنويا، موجها بضرورة تكثيف العمل واستغلال الطاقات للانتهاء من تنفيذ مصنع الغزل في المقام الأول خاصة وأن باقى المصانع تعتمد على المنتج الخاص به.

البرنامج الزمني

 أشار الدكتور عصمت إلى ضرورة تسريع وتيرة العمل في المشروع والانتهاء من المصانع وفق البرنامج الزمني المحدد، على أن تكون البداية بمصنع الغزل الذي يمثل أولى المراحل التصنيعية داخل المجمع، موضحا أن الخطة التسويقية والسياسة البيعية تقوم على التعاون مع شركاء الصناعة من القطاع الخاص وتوفير ما يلزمهم من المنتجات والتى تمثل لهم مستلزمات إنتاج وإتاحة الفرصة أمام صناع النسيج لاستغلال الطاقات الإضافية خاصة في مصانع التجهيزات والصباغة وغيرها، مشيرا إلى ضرورة التكامل لتحقيق الهدف من هذه الاستثمارات الضخمة وزيادة الصادرات وخفض الواردات وتوفير مدخلات الصناعة بجودة عالية للشركات الخاصة.

                

 أكد الدكتور محمود عصمت الاهتمام بتنفيذ برامج تدريب وإعادة تأهيل العمالة والتعاون في ذلك مع مركز التدريب بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وضرورة رفع وعي العاملين بأهمية المشروع العملاق لتطوير الصناعة وخاصة القلعة الصناعية بكفر الدوار.

محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام صناعة الغزل والنسيج البحيرة الغزل النسيج

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