قمر الدين بـ25.. التموين تكشف مفاجآت للمواطنين في أسعار ياميش رمضان

أعلنت هالة غريب، وكيل وزارة التموين بالجيزة، أسعار ياميش رمضان، حيث يبلغ سعر قمر الدين المصري 25 جنيها، والبلح بأنواعه يبدأ من 20 جنيها فيما أكثر.

وقالت هالة غريب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، إن التخفيضات في معرض “أهلا رمضان” وصلت لـ 30%، مؤكدا أنه تم ضخ 5 آلاف طن من السكر لمحافظة الجيزة، حتى يتم توفيره للمواطنين.

المجمعات الاستهلاكية

وأضافت وكيل وزارة التموين بالجيزة، أنه يتم العمل على تجهيز معرضي أهلا رمضان، بمناطق "الشيخ زايد" و "أكتوبر"، إضافة إلى المجمعات الاستهلاكية.