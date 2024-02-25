اللحوم البلدي بـ 280 جنيها.. التموين تزف بشرة سارة للمواطنين

أكدت هالة غريب، وكيل وزارة التموين بالجيزة، أنه سيكون هناك 5 معارض في محافظة الجيزة، وتم إفتتاح معرض “أهلا رمضان” بمنطقة الطالبية، ولاقى إعجاب المواطنين، خاصة بعد وجود إنخفاضات في أسعار السلع من 20 لـ 30%.

وقالت هالة غريب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، أن أسعار اللحوم البلدي تبدأ من 280 جنيه حتى 320 جنيه، وكيلو السكر 27 جنيه، إضافة إلى التخفيضات في السلع الإستراتيجية الهامة للمواطنين.

جميع السلع الأساسية

وتابعت وكيل وزارة التموين بالجيزة، أنه سيتم إفتتاح معارض البدرشين والشيخ زايد وأكتوبر، إضافة إلى 19 معلاض سيتم إفتتاحهم على مستوى المحافظة، والسيارات المتنقلة، والتي سيتم توفير جميع السلع الأساسية.