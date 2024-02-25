المشدد 15 عاما لـ صياد أنهى حياة شخص وأصاب شقيقيه بأسيوط

عاقبت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط ، اليوم الأحد ، صيادا ، بالسجن المشدد 15 عاما ، لإنهائه حياة شخص وإصابة شقيقيه بسبب خلاف على صيد الأسماك بجزيرة الغريب بمركز ساحل سليم.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة علي فراج و أحمد حسونة عزب نائبي رئيس المحكمة والمستشار أحمد أبو القاسم عضو المحكمة، و أمانة سر أحمد سمير غويل ومحمد عبد الحميد حسن .

تعود وقائع القضية رقم 10101 لسنة 2022 جنايات مركز ساحل سليم بورود بلاغ لمركز شرطة ساحل سليم من المستشفى المركزي بوصول " طارق . ح . ع " 23 عاما ، جثة هامدة وشقيقيه "عاطف . ح . ع " و " مصطفى . ح . ع" مصابين .



وتوصلت تحريات الرائد مصطفى محمد هاشم معاون مباحث مركز شرطة ساحل سليم الى أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم " عبدالكريم . أ .ح " صياد ، وأشارت التحريات إلى قيام المتهم باستقلال قارب في نهر النيل والتوجه للصيد أمام الأرض الخاصة بالمجني عليهم وعلى أثرها وقعت بينهم مشادة كلامية وأخرج المتهم سلاحا ناريا كان بحوزته " بندقية آلية " وأطلق أعيرة نارية صوب المجني عليهم ما أسفر عن وفاة احدهم وإصابة شقيقيه .