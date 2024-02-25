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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 15 عاما لـ صياد أنهى حياة شخص وأصاب شقيقيه بأسيوط

الدائرة التاسعة بمحكمة
الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط

عاقبت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط ، اليوم الأحد ، صيادا ، بالسجن المشدد 15 عاما ، لإنهائه حياة شخص وإصابة شقيقيه بسبب خلاف على صيد الأسماك بجزيرة الغريب بمركز ساحل سليم.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة علي فراج و أحمد حسونة عزب نائبي رئيس المحكمة والمستشار أحمد أبو القاسم عضو المحكمة، و أمانة سر أحمد سمير غويل ومحمد عبد الحميد حسن .

تعود وقائع القضية رقم 10101 لسنة 2022 جنايات مركز ساحل سليم بورود بلاغ لمركز شرطة ساحل سليم من المستشفى المركزي بوصول " طارق . ح . ع " 23 عاما ، جثة هامدة وشقيقيه "عاطف . ح . ع " و " مصطفى . ح . ع" مصابين .

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وتوصلت تحريات الرائد مصطفى محمد هاشم معاون مباحث مركز شرطة ساحل سليم الى أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم " عبدالكريم . أ .ح " صياد ، وأشارت التحريات إلى قيام المتهم باستقلال قارب في نهر النيل والتوجه للصيد أمام الأرض الخاصة بالمجني عليهم وعلى أثرها وقعت بينهم مشادة كلامية وأخرج المتهم سلاحا ناريا كان بحوزته " بندقية آلية " وأطلق أعيرة نارية صوب المجني عليهم ما أسفر عن وفاة احدهم وإصابة شقيقيه .

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