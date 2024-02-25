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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جوميز يلقي المحاضرة الأخيرة على لاعبي الزمالك قبل مواجهة أبوسليم.. تفاصيل

صدى البلد

ألقى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المحاضرة الفنية الأخيرة على لاعبي الفريق داخل فندق الإقامة بالجزائر، استعداداً لمباراتهم أمام أبو سليم الليبي المقرر لها في السادسة مساء اليوم الأحد ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية .

وحرص جوميز على التأكيد على كل لاعب بشأن الأدوار الفنية داخل الملعب، وشرح خطة اللقاء قبل التوجه إلى ملعب المباراة بعد قليل.

وعقد جوزيه جوميز المدير الفني للفريق اجتماعاً مع الجهاز المعاون بالكامل  قبل المحاضرة الفنية، لوضع اللمسات الأخيرة لخطة الفريق في اللقاء.

ويلتقي الزمالك مع نظيره أبو سليم الليبي مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في اللقاء الذي سيقام باستاد 19 مايو 1956 بمدينة عنابة الجزائرية.

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