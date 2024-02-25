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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ملابس لافتة .. زوجة ماجد المصري تستعرض رشاقتها | صور

زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري

نشرت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته. 

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وتألقت زوجة ماجد المصري، مرتديه بنطال أنيق باللون الأسود مع بلوفر باللون الأخضر، وجاكيت باللون الاسود لاكمال اللوك.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت زوجة ماجد المصري، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت زوجة ماجد المصري، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور زوجة ماجد المصري 

ماجد ماجد المصري زوجة ماجد المصري صور زوجة ماجد المصري رانيا ابو النصر

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