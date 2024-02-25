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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المصرية اللبنانية لرجال الأعمال: مشروع رأس الحكمة يعكس أهمية الفرص الاستثمارية بمصر

رأس الحكمة
رأس الحكمة

أشادت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي، بتوقيع الحكومة المصرية مع دولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير منطقة رأس الحكمة كأكبر استثمار أجنبي مباشر لمصر وأفريقيا؛ الأمر الذي يعكس قيمة وأهمية الفرص الاستثمارية الضخمة في مصر.

وأكدت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال علي أهمية العلاقات الاقتصادية المصرية الإماراتية باعتبارها شراكة استراتيجية توجت بصفقة تاريخية وهي مشروع رأس الحكمة.

وأعلنت الجمعية، في بيان رسمي، أن الصفقة تمثل مرحلة جديدة في مستقبل الاقتصاد المصري، ومن المهم البناء عليها لزيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية على جميع المستويات.

وقالت الجمعية، “نثمن جهود القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونتمنى عمل هيكلة اقتصادية متكاملة لتحفيز الاستثمارات، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد بصفة عامة”.

وأشارت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال، إلى أن ما تم الاتفاق عليه مع دولة الامارات الشقيقية خطوة مهمة تساعد الحكومة في مواجهة التحديات الراهنة وبالأخص ازمة نقص الموارد من النقد الأجنبي، إضافة إلي أنها خطوة مهمة تمهد الطريق لعمل صفقات أخري مع الاشقاء في الدول العربية بخلاف تعزيز موقف مصر لإنجاح مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي.

وأكدت الجمعية، أنه من المهم فتح حوار جاد لرسم خريطة جديدة لمسارات الاقتصاد المصري في الصناعة وفي الزراعة والتشييد وباقي المجالات الإنتاجية والخدمية والاستفادة من كافة الطاقات البشرية والإنتاجية وتعزيز دور الصناعة الوطنية ومساندتها بشكل واضح لاستدامة التعافي الاقتصادي.

وشددت الجمعية، على ضرورة الاستفادة من الخبرات والعقول والكفاءات الوطنية لعمل حصر حقيقي بكافة التحديات الاقتصادية الراهنة ووضع الحلول العلمية والعملية المناسبة وسرعة تنفيذها على أرض الواقع.

 خريطة أولويات

وأضاف بيان الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال، أنه من الضروري عمل خريطة أولويات تتوافق مع الاحتياجات الاقتصادية والمجتمعية الراهنة ووفقا لما تفرضه الظروف الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الاقتصاد وما نتج عنه من اثار اجتماعية.

وأكدت الجمعية على أنها تضع كافة إمكانياتها وخبراتها في خدمة الاقتصاد المصري وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين مصر ولبنان والبلدان العربية والأفريقية.

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