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برلمان

اتصالات النواب: جهود كبيرة لتقديم خدمات المحمول عبر شبكة أبراج تغطي المحافظات

صدى البلد

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن وزارة الاتصالات بقيادة الوزير الدكتور عمرو طلعت تبذل جهودا كبيرة في تعميم خدمات الاتصالات بجميع انحاء الجمهورية من خلال شبكة ابراج تغطي عموم الجمهورية على الطرق الرئيسية أو المحافظات النائية المترامية الاطراف بالتعاون مع شركات المحمول العاملة في مصر التي تقدم خدمات المحمول.

ولفت “بدوي”، خلال اجتماع اللجنة اليوم، إلى مناقشة 7 طلبات إحاطة بشأن ضعف خدمات المحمول وسوء الشبكة في مناطق متعددة، ومطالبات بتركيب أبراج جديدة لتقوية الشبكات، بأن خطة الوزارة ، زللت العديد من العقبات وخاصة في تغطية عدد من الطرق السريعه بعدد من المحافظات بالابراج لتقديم خدمات الاتصالات ، خاصة وان بمصر 450 طريق رئيسي سريع يخدم جميع المحافظات وان هناك نسبة تغطية للشبكات كبيرة تطل لمعدلات 100% في معظم الطرق .

واشاد بدوي بجهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة في إعداد خطة تنموية شاملة علي رأسها زيادة ابراج الاتصالات التي ساهمت حياة كريمة فيها بشكل كبير للتوصيل الخدمات إلى الجمهور بما يعزز خدمات الاتصالات والانترنت فائق السرعة .

وكانت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، قد ناقشت خلال اجتماع اليوم 7 طلبات إحاطة بشأن ضعف خدمات المحمول وسوء الشبكة في مناطق متعددة، ومطالبات بتركيب أبراج جديدة لتقوية الشبكات.

وتشمل الطلبات تلك المقدمة من النائب تامر عبد القادر بشأن تركيب أبراج المحمول للطريق الجديد الرابط بين مدينة منفلوط بمحافظة أسيوط ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، والنائب حمدي محمد حسن بشأن عدم وجود شبكات محمول على طريق بلاط منفلوط بمحافظة الوادي الجديد، والنائب محمد إسماعيل، بشأن ضعف تغطية شبكات المحمول بمنطقة حجر النواتيةبمحافظة الإسكندرية.

يأتي ذلك إلي جانب مناقشة طلبات مقدمة من النائب ني نتر الغزاوي، بشأن تراجع وتدني الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات فى نطاق محافظة القاهرة، والنائب /إيهاب عبد العظيم، بشأن تضرر المواطنين من ضعف جميع شبكات المحمول وشبكات الإنترنت وعدم تركيب خطوط أرضية جديدة في جميع قري المجالس القروية بمركز العدوة بمحافظة المنيا.

وأخيرا مناقشة طلبات النائب  خالد بدوي، بشأن سوء خدمات شبكات المحمول والإنترنت بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، والنائب أحمد نشأت منصور بشأن تدني مستوي الخدمة المقدمة للجمهور بفروع مكاتب خدمة العملاء لاحدي شركات خدمات التليفون المحمول بمدينة سوهاج وعدم وجود عدد كافي من الموظفين يتناسب مع عدد العملاء المترددين على الفروع.

احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا مجلس النواب النواب الاتصالات

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