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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يصدم كهربا ويعلن قرارا جديدا بشأن أزمة الغرامة

كهربا
كهربا

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن قرار مجلس ادارة الزمالك بشأن تقسيط غرامة اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي.

وقال "حتحوت" فى تصريحات تلفزيونية: "مازالت المساعي مستمرة من جانب الأهلي مع مجلس الزمالك للقبول بمسألة تقسيط غرامة كهربا وليس مسألة قبول دفعها بالجنيه المصري كما تردد".

وأشار : "هذه المحاولات ما زالت تقابل بالرفض من قبل نادي الزمالك، الذي يصر على الحصول على الغرامة كاملة دون تقسيط وبالدولار والفوائد الخاص بها".

وأضاف حتحوت "الزمالك سوف يتحرك تحركات قانونية جديدة خلال الفترة القادمة للحصول على الغرامة من قبل كهربا"

 

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