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أخبار البلد

يوفر خصمًا على الدراسات العليا.. بروتوكول بين "الصحفيين" والعربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل

صدى البلد

وقعت نقابة الصحفيين،  بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى حيث  يمنح أعضاء النقابة خصمًا من 25 لـ 35% على الدراسات العليا ويوفر اختبارات التويفل والتحول الرقمي للصحفيين بأسعار مناسبة.

وقّع خالد البلشى نقيب الصحفيين، و الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري أول أمس الخميس الموافق 21 فبراير 2024م، بروتوكول تعاون بين النقابة، والأكاديمية بفندق سينت ريجيس الماسة بالعاصمة الإدارية، جاء الاتفاق بمبادرة من كلية اللغة والإعلام بمصر الجديدة، وبإشراف من الدكتور محمد محمد النشار عميد الكلية.
ويشتمل البروتوكول على التعاون فى مجالات الدراسات العليا والتدريب، ويمنح أعضاء نقابة الصحفيين خصمًا يتراوح بين 25% على الرسوم الدراسية لبرامج الدراسات العليا، حال تقدم 5 دارسين ترتفع لــ 35% فى حال تقدم أكثر من 20 دارسًا.
كما توفر الأكاديمية جميع الاختبارات الخاصة باجتياز التويفل، والتحول الرقمي لأعضاء النقابة بمصروفات مناسبة.

كما يقوم الطرفان بتبادل الأساتذة والخبراء للتدريس، والتدريب في برامج الدراسات العليا والتدريب.

ويسمح البروتوكول للأكاديمية بالاستفادة من إمكانات مركز التدريب وفقًا للشروط، التى يتفق عليها.

تأتى هذه الخطوة تأكيدًا على أهمية التعاون المشترك بين النقابة، والأكاديمية العربية باعتبارها واحدة من أهم المؤسسات العلمية الإعلامية في تعزيز البحث العلمي، ونقل المعرفة بشكل فعال.

مجالات التعاون المستقبلي

واتفق الطرفان على استكشاف مجالات التعاون المستقبلي، بما في ذلك تبادل المعلومات والخبرات، وتنظيم ورش عمل مشتركة، وإطلاق مبادرات تثقيفية فى مجالات متعددة.
وأعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية عن سعادته بهذا التعاون، الذى يعد بمثابة خطوة هامة، وإيجابية نحو بناء جسور التواصل والتفاهم، وتعزيز الروابط الثقافية بين الأكاديمية ونقابة الصحفيين.

‏وحضر التوقيع الدكتور محمد النشار عميد كلية اللغة والإعلام بمصر الجديدة، وكذلك الزميل محمد الجارحى عضو مجلس النقابة، والدكتورة هبة نايف وكيل كلية اللغة والإعلام لشئون التعليم، والدكتورة نيفال نبيل مساعد العميد للشئون الثقافية.
 

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